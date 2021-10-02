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與少女發生性關係、交換裸照 新州警被捕

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州警察史汀納德，被控與未成年少女發生性關係。(檢察官提供)
新澤西州警察史汀納德，被控與未成年少女發生性關係。(檢察官提供)

新澤西州龐普頓湖警局(Pompton Lakes Police Department)驚傳一名警察史汀納德(Mark Stinnard)被捕，檢察官指控他與未成年少女發生性關係，甚至交換裸照。

據稱該名少女在2017年因自殺未遂被送往醫院急救，後來與史汀納德結識，當時少女介於16至17歲；史汀納德除了警察的身分，還是當地志願急救小隊的成員，且參與少女的送醫行動。

法律文件指出，史汀納德不只與少女發生性行為，還透過社群軟體聯繫並交換裸照，並將兩人在社交軟體Snapchat上的對話截圖儲存；此外，史汀納德還向少女承諾最終一定會公開兩人的關係，少女的聲明也表示：「他不會永遠將我藏起來。」

少女還說：「他總是告訴我人們不會接受，這讓我感覺好一點，至少我們還是愛著彼此」；然而，當少女透露她的親戚疑似發現兩人的關係時，史汀納德卻告訴她：「記住，我們只有聊天而已。」

宣誓書中寫道，少女的親戚向志願急救小隊的其中一名成員告知此事，該名成員也轉告史汀納德應「結束這段關係」；文件中並未透露該名成員事後是否舉報史汀納德，但兩人在那之後仍保持聯繫。

2018年3月，該名少女再次企圖自殺，當時史汀納德開著救護車將她載往醫院；隨後少女被診斷懷有身孕，而且是史汀納德的孩子。

檢方在史汀納德的手機中發現多達88張該名少女的情色照片以及三段情色影片，百賽克郡檢察官辦公室(Passaic County Prosecutor's Office)指控史汀納德製造兒童情色影像，對未成年福址造成傷害，三項罪名包括與未成年發生性行為、持有兒童情色內容和危害兒童。

警察 檢察官 新澤西州

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