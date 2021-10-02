醫院獲庫柏曼家族捐1億 改名庫柏曼巴拿巴醫學中心致謝

新澤西州 李文斯頓市(Livingston)的「聖巴拿巴醫學中心」(Saint Barnabas Medical Center)，日前收到庫柏曼家族基金會(Cooperman Family Foundation)的1億元捐款，也是該院收過最大筆的捐款金額；為了表彰這份贈禮， 院方決定將醫院名稱改為「庫柏曼巴拿巴醫學中心」(Cooperman Barnabas Medical Center)。

「對我們來說，這不僅更有意義，也讓我們聊表謝意；更令人欣慰的是，他們對我們達成使命很有信心。」該院所屬醫療系統「羅伯森巴拿巴斯醫療」(RWJBarnabas Health)總裁奧斯特洛夫斯基(Barry Ostrowsky)說：「我想沒有人會對一個他們沒有信心的願景如此慷慨解囊。」

根據「美國 新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新的調查，聖巴拿巴醫學中心為新州排名第五的醫院，院內共有597個床位。

庫柏曼家族的庫柏曼(Leon Cooperman)和妻子托比‧庫柏曼(Toby Cooperman)都是知名的金融家，長期捐款給該醫學中心；他們在2014年也捐款2500萬元，院方利用這筆款項打造「庫柏曼之家」(Cooperman Family Pavilion)，一共五層樓包括新生兒加護病房、護理中心、手術房和停車場。

今年78歲的庫柏曼表示，這筆錢若花在自己身上也只是用來購買更多資產，不如投資醫學中心、協助社區醫療進步；庫柏曼也說，他希望自己的捐款在日後能看到回報，「增進人類福祉」。

庫柏曼在1991年成立對沖基金「歐米茄顧問公司」(Omega Advisors)，在此之前他在高盛 (Goldman Sachs)工作長達25年；根據全球知名財經雜誌「富比世」(Forbes)的估計，他的淨資產高達250億元。

2010年由比爾蓋茲與前妻梅琳達(Bill and Melinda Gates)和「股神」巴菲特(Warren Buffett)發起的「捐贈誓言」(Giving Pledge)活動，旨在鼓勵富人捐款回饋社會，而庫柏曼和妻子也都簽下捐贈誓言。