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新州考慮擴大洪氾區房產回購計畫

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州擬擴大洪氾區房產回購計劃。圖為新州曼維爾8月間淹大水後，一戶住宅外堆滿泡水家具和物品。(美聯社)
新澤西州擬擴大洪氾區房產回購計劃。圖為新州曼維爾8月間淹大水後，一戶住宅外堆滿泡水家具和物品。(美聯社)

因應颶風艾妲(Ida)的豪雨在新澤西州低窪地區造成重創，新州環境監管機構表示，洪氾區房產回購計畫(floodplain property buyback program)必須擴大，並指出這是致力減輕氣候變遷影響的工作之一。

新州曼維爾(Manville)居民麗莎•索耶(Liz Sawyer)，在當地住了20多年，然而8月間艾妲發威，洪水沖入房子，家裡第三度淹水；她受夠了，很想離開。

如果新州官員真的擴大房產回購計畫，擔任校車司機的索耶可能是受益者；不過，居民必須提出申請、評估被回購是否具有實質經濟效益。

索耶發現，申請流程牽涉文書工作、一連串等待和不確定性，她還擔心，假如國家買價不夠高，最終不得不在市場上出售房子。

環保局專員拉圖雷特(Shawn LaTourette)說，計畫擴張與是否能配得更多聯邦資金息息相關；新州州長墨菲(Phil Murphy)也曾表示，應考慮擴大回購，但未明訂計畫。說服城鎮參與可能是另一挑戰。

根據國家氣象局，帕特森以西的小瀑布城(Little Falls)2005到2011年間遭逢八次大洪水。

小瀑布市長達米亞諾 (James Damiano)說，2010年以來，城內已有近150間房屋透過州府和聯邦急難管理局(FEMA)墊高或被購買。

新州房產回購計畫2013年啟動，截至2月已斥資2億元購屋，大部分是聯邦資金；該計畫對全州20城鎮約1100個房產提報價，包括曼維爾，大約700間房屋已拆除。

曼維爾位於河岸，經常遭風暴襲擊，1998年、2011、2012年連遭發生洪災。

美聯社針對FEMA和聯邦住房及城市發展部(HUD)2019年數據分析指出，過去30年，聯邦和地方政府已投入50多億元購買數以萬計危險房產。

新州 洪水 艾妲

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