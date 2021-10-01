參加國會暴動 費城地區首位被告認罪

賓州巴克斯郡68歲居民愛德華茲，成為費城地區第一位參加國會暴動將被判刑的被告。(司法部提供)

賓州 巴克斯郡(Bucks County)一名男子，因妻子的臉書 貼文被聯邦調查局(FBI)發現曾在1月6日闖進國會；27日他面對輕罪指控認罪，成為費城 地區第一位參加國會暴動將被判刑的被告。

費城女子道恩‧班克羅夫特(左)和黛安娜‧桑托斯史密斯，在1月6日闖進國會後自拍。(司法部提供)

68歲的愛德華茲(Gary Edwards)與檢察官達成協議，承認在國會中集會遊行和抗議；他預計被判處緩刑，或最多六個月的有期徒刑。在與地方法官博斯伯格(James Boasberg)15分鐘的視訊聽證會上，他沒說太多話；被問道是否瞭解認罪代表什麼，他只回答：「我進入了(國會)建築，我有罪。」

截至27日，全國620名被起訴的抗議群眾中，有82人已進入認罪答辯，多數是未經允許進入國會大廈，面對輕罪指控的被告；但這些被告並未涉入更嚴重的襲警，以及計畫攻擊行動。

愛德華茲因妻子的臉書好友截圖向FBI舉報，經監視畫面比對後被認出。他隨著人群進入國會，還闖進一間參議員辦公室，20多分鐘隨即離開。法官問他：「你知道不能進去國會，但還是進去了？」他回答：「是的。」

暴動後近9個月，已經有超過55位賓州居民遭指控，愛德華茲是八位在法庭認罪的州民。還有兩位費城居民也將認罪，分別是59歲的健身房老闆道恩‧班克羅夫特(Dawn Bancroft)，以及黛安娜‧桑托斯史密斯(Diana Santos-Smith)。兩位女性在班克羅夫特的自拍影片中被辨識出兩人離開國會。

班克羅夫特在影片中說道：「我們要在波洛西(Nancy Pelosi)腦袋上開一槍，但沒找到人。」