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贏法律戰但未獲新州工程許可 120哩瓦斯管線計畫取消

編譯柯立偉／綜合報導
新州居民賈桂琳．艾文斯住在天然氣管線預定經過區域，對於新建管線計畫叫停感到高興。(美聯社)
新州居民賈桂琳．艾文斯住在天然氣管線預定經過區域，對於新建管線計畫叫停感到高興。(美聯社)

預計從賓州東部建設一條到新澤西州中部、總長120哩天然氣管線的「東賓管線公司」(PennEast Pipeline Company)，6月間與反對新建管線的州府之間的官司在最高法院勝訴；不過，該公司近日指出，由於新州無法依據聯邦淨水法核發水質證明及溼地許可證，該公司已決定不再推展此計畫。

東賓公司發言人柯尼克(Pat Kornick)透過電子郵件發布聲明，指出：「經過深入研究及廣泛討論後，東賓公司合夥人已決定不再支持這項建設計畫，因此本公司也自即日起停止相關項目的近一步開發計畫。」

至於一旦新州政府核發相關證書後，是否將繼續建設計畫則尚不明朗。

環保團體表示，建設東賓管線將破壞市容、危及動物生存，並等同變相鼓勵民眾繼續使用傷害環境的化石燃料；向來反對管道興建的民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)在獲悉東賓公司決定叫停項目後說：「這個建設計畫很糟糕，對環境傷害很大，只要我還是州長就不會允許。」

就住在管線預定經過區域的新州居民賈桂琳．艾文斯(Jacqueline Evans)，對於此一消息也感到開心；她表示她曾經私底下找過土地測量專家勘查過，發現一旦管道建成，必定會對此處的生態環境造成影響。

她說：「很不敢相信，一個本來應該人感到安全的地方，現在變得這麼危險。」

然而，支持興建管道的賓州商會主席巴爾(Gene Barr)則認為，叫停這項建設項目將使電費增加、失業率上升，並使沿海幾個州被迫必須依賴進口燃煤；他說：「天然氣是重要的製造業燃料，一旦管線無法建成，恐怕無法應付冬季的大量需求。」

新州 賓州 天然氣

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