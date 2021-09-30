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賓州玉米迷宮 今秋等你來挑戰

記者孫影真／賓州報導
賓州Mazezilla玉米迷宮，經營23年，占地11英畝，每年秋天推出不同主題的路徑設計，吸引遊客年復一年造訪。（取自Mazezilla.com網站）
賓州Mazezilla玉米迷宮，經營23年，占地11英畝，每年秋天推出不同主題的路徑設計，吸引遊客年復一年造訪。（取自Mazezilla.com網站）

「有時候迷路也是一種樂趣」，離紐約市華盛頓橋1.5小時車程，賓州波可諾(Pocono)山區Saylorsburg鎮的Klingel Farms農場，經營Mazezilla玉米迷宮已23年；占地11英畝的玉米田，每年秋天推出不同主題，不同造型的迷宮設計，吸引遊客年復一年造訪，尤其晚上的迷宮，遊客自備手電筒尋訪，更能增加探險的樂趣。

今年的迷宮的主題是「中世紀城堡」，目標是尋找國王、王后、公主、巫師、武士、小丑、馬車、龍、弓、盾、劍等11個打卡點，玉米田的空照地圖上，清楚的標示出打卡點的圖騰，遊客入場後可順著圖騰尋找，快則半小時，慢則兩小時內，可順利打卡退場。

一開始，遊客都會意興高昂的詳看地圖，很快的找到前幾站，滿意的看著票根上的卡洞一一增加，在剩下二、三站，在迷宮裡繞得暈頭轉向之際，需要幫助者可和過路者交換心得，也可以高喊，詢問找不到的打卡點；迷宮中心有瞭望台，隨時有工作人員守望，守望者會立刻回喊，指點迷津。

賓州Mazezilla玉米迷宮，每年秋天推出不同主題的路徑設計，圖為往年的動物園...
賓州Mazezilla玉米迷宮，每年秋天推出不同主題的路徑設計，圖為往年的動物園設計，可清楚的看出貓頭鷹、兔子、鼬鼠、松鼠和小鹿的圖騰。（取自Mazezilla.com網站）

工作人員表示，每年冬天，他們訂好來年的平面設計圖，將玉米田種滿玉米苗，然後依據設計圖，定期慢慢地一層一層割掉路徑上長出來的玉米穗，留下來的玉米穗長高後，即成為一幅精美的玉米迷宮圖；由往年的一幅動物園鳥瞰圖，可清楚的看出貓頭鷹、兔子、鼬鼠、松鼠和小鹿的圖騰，給遊客帶來打卡的慾望，盡興而歸。

農場入口處有免費的乾草車直達迷宮售票口，迷宮旁有兒童玉米盒、乾草堡壘、100呎長的滑管道和南瓜彈射場，可在南瓜田挑選理想尺寸的南瓜，也可撫摸穀倉裡的小羊、小豬；出口處有一大片菊花盆栽和南瓜台，土產店裡有新鮮蔬菜和乾玉米供選購。

賓州Mazezilla玉米迷宮，遊客自備手電筒夜訪，更能增加探險的樂趣。（取自M...
賓州Mazezilla玉米迷宮，遊客自備手電筒夜訪，更能增加探險的樂趣。（取自Mazezilla.com網站）

氣候不佳或暴風雨過後，玉米迷宮將不開放，有意前往者可事先上臉書專頁www.facebook.com/mazezilla查看，或致電查詢開放情形。

Klingel農場入場免費，禁帶寵物；玉米迷宮即日起開放至11月7日，每周五、六上午11時至晚上9時，周日上午11時至下午7時開放；四歲以上每人13元，15人以上團體每人減價1元，地圖每張1元；地址：415 Route 115, Saylorsburg, PA 18353；(570) 402-7378；網址：www.mazezilla.com。

賓州Mazezilla玉米迷宮，遊客花費90分鐘，成功找到第11個打卡站，勝利歸...
賓州Mazezilla玉米迷宮，遊客花費90分鐘，成功找到第11個打卡站，勝利歸來。（記者孫影真／攝影）

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