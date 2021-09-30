新州小鎮獲公帑翻修海灘 卻禁外地遊客惹議

新澤西州迪爾鎮海灘獲得政府補助翻新海邊的填沙，但當地居民卻不願見到外地遊客湧入海灘。(美聯社)

新澤西州 濱海小鎮迪爾(Deal)，近來準備要翻新海邊的填沙供遊客前來度假，預計費用約110萬元，其中聯邦政府 補助65%費用，餘下由州府負擔；不過，由於迪爾鎮長久以來一直有「禁止外地遊客前往海灘」的聲浪，立法機關也多次提出相關法案，使反對者批評迪爾鎮只享受權利不負擔義務。

要求迪爾鎮全面開放海灘的團體「新澤西山脊俱樂部」(New Jersey Sierra Club)前主任蒂德爾(Jeff Tittel)表示，目前迪爾鎮雖未全面禁止外地人進入海灘，但是相關的聲浪不斷，當地居民不斷向民選官員抱怨，大量湧入的人潮使當地寧靜的生活受到打擾。

蒂德爾說：「當一個城市擴大以後，愈來愈多人搬進來或想來海灘玩的遊客變多很正常；但迪爾鎮卻只想要納稅人的錢、不要納稅人來玩。」

事實上，或許是因為官員也知道直接禁止外地人進入海灘的立法不可行，因此過去大多數的提案都是在技術層面上為外來遊客設下障礙，例如禁止把車停在距離海灘最近的一條街上，或是將靠近海灘的幾條街的停車位私有化，只供當地居民月租使用，甚至還一度傳出海景第一排的房屋禁止銷售，不過這些提案最終都被撤回。

此外，迪爾鎮當局還把供外地遊客停車的停車場，設置在距離海灘數哩外的地方，就是為了不讓遊客「太容易去」；對於以上這些指控，鎮長柯恩(Sam Cohen)未有任何回應。

該選區的民主黨籍聯邦眾議員 帕隆(Frank Pallone)則表示，每一個接受聯邦政府資金補助填沙的海灘，都有義務要向公眾開放；他說：「這樣才能讓每個人都好好的享受在海邊的時光。」