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受害人變犯人 新州男收賄10萬改口供被捕

編譯林梅婕／綜合報導

新澤西州百賽克郡(Passaic)男子馬夏爾(Amjad Mashal)六個月前在李堡(Fort Lee)被綁架且遭毆打，但案情急轉直下，檢方日前逮捕馬夏爾，而他也坦承接受綁架犯家屬的10萬元賄賂，要求他更改口供。

博根郡檢察官辦公室表示，來自韋恩市(Wayne)的29歲居民馬夏爾，在今年3月遭到數人攻擊、綁架；檢方當時並未公布馬夏爾的身分，但據稱當時他被人持刀威脅、而且遭到毆打，和用其他物體攻擊。

檢方聯合李堡和克利夫頓(Clifton)警方偵辦該案，並於4月發出搜索票將數名嫌犯逮捕，這些人皆被指控犯下綁架等罪名；然而，馬夏爾後來卻與其中一名綁架嫌犯的家屬聯繫，對方給了馬夏爾10萬元，希望他在法庭上能更改口供。

博根郡檢察官穆塞拉(Mark Musella)表示，馬夏爾更改後的證詞可讓該名嫌犯脫罪、免除牢獄之災。

檢察官辦公室於本月22日和李堡與克利夫頓警方合作逮捕馬夏爾，並搜索他的住處和辦公室；馬夏爾隨後被控一項賄賂罪。

穆塞拉在聲明中表示，現階段的罪名僅為指控，除非後來有其他證據或犯行被證實，被告都可維持無罪推定。

檢察官 新澤西州

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