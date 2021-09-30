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鼓勵重返職場 新州發「復工獎金」

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州州長墨菲。(取材自臉書)
新澤西州州長墨菲。(取材自臉書)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)27日宣布，為解決企業勞工短缺，並鼓勵無業勞工回歸職場，新澤西州近期將提供每人500元的復工獎金，在員工領到復工後第一筆薪水時發放，雇主則會獲得最高1萬元的員工薪資補助，以招聘並訓練新員工。

墨菲表示，這項「復工與賺錢計畫」(Return and Earn Program)的資格包括，企業員工最多100人，新開職缺的時薪至少15元；而受惠勞工必須是新州居民，擁有全職工作，每周工作至少32小時。

「這將會鼓勵失業勞工回歸職場。」墨菲說：「也會協助小企業找到亟需成長、茁壯且引領經濟復甦所需要的人力。」

墨菲說：「新冠肺炎疫情期間，我聽聞許多小企業面臨的困境，辛勤工作的男男女女苦撐達成今日成就，政府致力協助企業招募員工，同時補助復工職員在新工作創造一番成就，此計畫將協助企業及其勞工，也是刺激經濟的另一項措施。」

新澤西州8月就業率為7.2%，同比2020年8月的7.8%還低。

此計畫經費來自聯邦「美國救援計畫」(American Rescue Plan)和新澤西州的「勞動力創新與機會法案」(Workforce Innovation and Opportunity Act)，總額共計1000萬元；墨菲表示，如果申請人數及企業踴躍，會考慮加碼。

墨菲表示，撥給企業的最多1萬元補助，將用來補貼企業付給新員工一半的薪資長達半年，訂每企業4萬元、每位員工1萬元。

墨菲宣布這項新計畫的「大略框架」後表示，新澤西州勞工與勞動力發展廳(Department of Labor and Workforce Development)已準備好媒合企業與求職者。

詳細資訊可上官網查詢：https://www.nj.gov/labor/employer-services/business/returnandearn.shtml。

新澤西州 勞工 復工

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