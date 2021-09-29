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疫情擴大+風災重建 新州20校重回遠端學習

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州近日陸續傳出新冠肺炎確診人數增加，加上日前受到颶風艾妲重創，該州20所學校被迫暫時關閉校園、回歸遠端學習模式。(美聯社)
新澤西州近日陸續傳出新冠肺炎確診人數增加，加上日前受到颶風艾妲重創，該州20所學校被迫暫時關閉校園、回歸遠端學習模式。(美聯社)

新澤西州近日陸續傳出新冠肺炎確診人數增加，加上日前受到颶風艾妲(Hurricane Ida)重創，該州20所學校被迫暫時關閉校園、回歸遠端學習模式。

開學後兩周勞倫斯中學(Lawrence Intermediate School)驚傳18名學生確診感染新冠肺炎，校方隨即宣布關閉學校，以遠端學習模式維持至9月28日； 所幸該校所在學區疫情並未擴散，其他六所學校皆未實施遠端學習。

該學區總監考斯(Ross Kaus)表示，遠端學習的政策並未經過仲裁，他向學生家長發出的公開信中寫道：「我們最大的期望，莫過於提供學生一個安全的實體授課環境；很不幸我們必須暫時關閉勞倫斯中學，在控制病毒繼續散播下，這是當下最正確的決定。」

起初為羅賓斯維爾高中(Robbinsville High School)爆發新冠肺炎確診人數激增，當時共22名學生感染，全校回歸遠端學習；但這項決定卻引發許多家長不滿，甚至發起抗議行動。

新州公衛官員22日表示，自開學以來已至少七所學校陸續宣布暫時關閉並回歸遠端學習；不過全國教育委員會代理主席安潔莉卡‧艾倫-麥可米蘭(Angelica Allen-McMillan)指出，其中四所學校已在上周重啟校園，另外三所學校仍維持遠端學習。

上個月艾妲颶風來襲，共13所學校受到洪水波及，在重建工程一邊進行下，這些學校的學生只能遠端學習；但艾倫-麥可米蘭強調，除了這20所學校，其他地區的學校疫情都算控制得當，她說：「我們在新學期有了個好的開始，我們也將持續提供所有資源，維持學習環境的安全。」

公衛專家認為，在所有學童批准接種新冠疫苗前，類似的遠端學習措施仍有機會時不時地恢復；不過5歲至11歲的兒童最快有機會可在10月底開放接種。

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