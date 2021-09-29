今年還未結束 費城謀殺案已經超過400件

費城今年的兇殺案數量已突破400件。圖為警察在費城肯辛頓社區調查與毒品有關的槍殺案。(Getty Images)

費城 上周末又發生兩起死亡槍擊 事件，讓今年的兇殺案數量突破400件，而這項紀錄在過去20年間只發生過兩次，分別為2020年的499件以及2006年的406件。

「今年我們已失去超過400名費城居民的生命，而且都是可預防的暴力事件，我感到心碎、也很憤怒。」費城市長肯尼(Jim Kenney)在26日的聲明中說：「我希望所有的市民都能明白，市府對此類犯罪事件絕對是認真看待，我們將採取緊急行動，抑制暴力犯罪並拯救更多生命。」

費城檢察官克拉斯納(Larry Krasner)表示，下周市府將宣布提供更多資金協助草根組織預防暴力犯罪；此外，府方也將擴大「群體暴力干預」(Group Violence Intervention)與「社區犯罪干預」(Community Crisis Intervention Program)兩項計畫；警方也將加強持有「非法槍支 」的記錄和逮捕。

根據克拉斯納辦公室提供的分析數據，2021年目前為止僅逮捕所有兇殺案中29%的兇手，以及15%未引發致命事件的嫌犯。

警方指出，截至22日包括致命及非致命槍擊事件中，共有1696人遭到射殺，這是自2007年以來第二高的紀錄；警方於該年度開始登記「槍擊事件的受害者」人數，以便與「嚴重槍支攻擊的嫌犯」獨立進行分析。

專家也分析造成槍支暴力事件上升的原因，包括社區之間一些不可控的劣勢，比如貧窮、生病或弱勢的居民太多；其次為新冠肺炎疫情爆發後讓情況惡化，校園、商家、法院和各機構都停擺，也使槍支銷售的數量成長；最後，去年非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死的事件，成了壓倒駱駝的最後一根稻草。