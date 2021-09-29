我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

今年還未結束 費城謀殺案已經超過400件

編譯林梅婕／綜合報導
費城今年的兇殺案數量已突破400件。圖為警察在費城肯辛頓社區調查與毒品有關的槍殺案。(Getty Images)
費城今年的兇殺案數量已突破400件。圖為警察在費城肯辛頓社區調查與毒品有關的槍殺案。(Getty Images)

費城上周末又發生兩起死亡槍擊事件，讓今年的兇殺案數量突破400件，而這項紀錄在過去20年間只發生過兩次，分別為2020年的499件以及2006年的406件。

「今年我們已失去超過400名費城居民的生命，而且都是可預防的暴力事件，我感到心碎、也很憤怒。」費城市長肯尼(Jim Kenney)在26日的聲明中說：「我希望所有的市民都能明白，市府對此類犯罪事件絕對是認真看待，我們將採取緊急行動，抑制暴力犯罪並拯救更多生命。」

費城檢察官克拉斯納(Larry Krasner)表示，下周市府將宣布提供更多資金協助草根組織預防暴力犯罪；此外，府方也將擴大「群體暴力干預」(Group Violence Intervention)與「社區犯罪干預」(Community Crisis Intervention Program)兩項計畫；警方也將加強持有「非法槍支」的記錄和逮捕。

根據克拉斯納辦公室提供的分析數據，2021年目前為止僅逮捕所有兇殺案中29%的兇手，以及15%未引發致命事件的嫌犯。

警方指出，截至22日包括致命及非致命槍擊事件中，共有1696人遭到射殺，這是自2007年以來第二高的紀錄；警方於該年度開始登記「槍擊事件的受害者」人數，以便與「嚴重槍支攻擊的嫌犯」獨立進行分析。

專家也分析造成槍支暴力事件上升的原因，包括社區之間一些不可控的劣勢，比如貧窮、生病或弱勢的居民太多；其次為新冠肺炎疫情爆發後讓情況惡化，校園、商家、法院和各機構都停擺，也使槍支銷售的數量成長；最後，去年非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死的事件，成了壓倒駱駝的最後一根稻草。

費城 槍支 槍擊

上一則

阿富汗難民抱怨伙食差

下一則

70隻毛小孩被燒死 社區畫遺像留念

延伸閱讀

10年漲48% 費城房價中位數突破10萬元

10年漲48% 費城房價中位數突破10萬元
大費城僑學界慶祝中華人民共和國成立72週年升旗儀式

大費城僑學界慶祝中華人民共和國成立72週年升旗儀式
費城協勝公會 助力中秋嘉年華遊行 佳節慰問費城警務人員

費城協勝公會 助力中秋嘉年華遊行 佳節慰問費城警務人員
費城LIVE!酒店大賭場樂富小館推出中秋節溫馨體驗

費城LIVE!酒店大賭場樂富小館推出中秋節溫馨體驗
費城安良工商會 慶十一國慶、中秋

費城安良工商會 慶十一國慶、中秋
費城校車司機荒 學區求助國民兵

費城校車司機荒 學區求助國民兵

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
因參與國會暴動，休士頓警局前亞裔警員認罪。(KPRC電視台網頁)

手機照片沒刪乾淨 亞裔警員參與國會山莊暴動漏餡

2021-09-21 20:55
杜克大學(Duke)名列全美最佳大學第9名。(記者王明心╱攝影)

全美最佳大學 杜克重回前10 名列第9

2021-09-21 15:42

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限