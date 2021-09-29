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新州2州警 控主責「多元文化包容」長官性別、性向歧視

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州兩名負責警局多元化工作的警官因性傾向備受歧視，而控告其單位長官湯瑪士，並請求精神慰撫金、懲罰性補償金等。(Getty Images)
新澤西州兩名負責警局多元化工作的警官因性傾向備受歧視，而控告其單位長官湯瑪士，並請求精神慰撫金、懲罰性補償金等。(Getty Images)

新澤西兩名負責警局多元文化工作的警官海耶斯(John Hayes)與拉希克(Jamie Lascik)，日前指控其單位長官湯瑪士(Carla Thomas)歧視他們的性傾向與性別，兩人並要求精神賠償與懲罰性補償金；諷刺的是，湯瑪士還是州警局「包容多元文化部門」的主管。

海耶斯表示，他自2001年加入州警局，第一天就被湯瑪士問「有沒有老婆或女朋友」，海耶斯表示「沒有」後，湯瑪士還進一步問他「你不是同性戀，對吧？」據海耶斯稱，他當下已聽出這句話飽含歧視意味，連忙否認。

然而時過七年，當海耶斯鼓起勇氣向同事出櫃後，遭湯瑪士直呼「跟戀童癖沒分別」，還寄信給所有下屬表示：「我不敢想像以後有人要在海耶斯底下做事，他領導的部門會變成怎麼樣？」

甚至2019年海耶斯穿著制服參加同志驕傲月遊行時，與丈夫牽手的照片也在警局內部掀起波瀾；海耶斯被指不應該參加同志遊行，且與丈夫在公開場合牽手的行為不適當。

海耶斯的下屬拉希克，做為一名非裔女同性戀，她所面臨的處境比海耶斯更加不友善；除了要對抗長官對同性戀的歧視外，還要處理關於性別與種族的偏見；拉希克表示，在進入州警局服務的第二年，曾申請加入戰術巡邏隊(Tactical Patrol Unit)被拒，結果一名白人男性同事私底下告訴她「湯瑪士不會讓任何女人加入那個單位的。」

遭到主管的長期歧視，海耶斯與拉希克向平等就業辦公室(EEOO)申訴，並調至位於史格(Sea Girt)的警察學院工作，結果仍然持續遭到湯瑪士的騷擾；法庭文件指出，明明已無直屬關係，湯瑪士仍要求海耶斯與拉希克必須天天向他進行工作報告，還威脅他們「要把它們調到離家最遠的警局」。

歧視 工作 同性戀

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