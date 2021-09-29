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新州何時准賣大麻？墨菲：恐等到2022年中旬

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州州長墨菲表示，可能要等到2022年中旬才會開放娛樂用大麻銷售。(Getty Images)
新澤西州州長墨菲表示，可能要等到2022年中旬才會開放娛樂用大麻銷售。(Getty Images)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前接受當地電視台News 12節目「詢問墨菲州長」(Ask Gov. Murphy)時坦言，恐怕得到2022年中旬才會開放娛樂用大麻銷售。

新州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)原定兩周前就要開放商家申請娛樂用大麻銷售，但至今仍沒有結果；新州大麻商業協會(New Jersey Cannabusiness Association)主席德沃(Edmund DeVeaux)表示：「我們是這個領域的門檻，開放銷售代表我們即將跨越這道門檻、進入成人市場。」

如今大麻監管委員會何時開放申請仍充滿不確定性，德沃說：「其實有幾種方式可以看待此事，他們究竟有沒有要開放申請？或是他們是否一定需要商家提出申請？」

儘管德沃對於娛樂大麻合法化銷售的進展感到樂觀，也有信心很快就能開放銷售，但墨菲州長並不然，他在受訪時強調此事最快要等到2022年。

「我們將在第一季或第二季開放一般藥局銷售，接著再慢慢開放到一般獨立的零售商家。」墨菲說：「不過我想有很高的機率是，一般藥局能證明他們的供應量充足，並趕在開放零售業者銷售大麻前，藥局說不定會先一步進入成人市場，我想我們很快就會知道了。」

今年3月紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)簽署通過大麻合法化法案，隨後展開大麻市場銷售的布局，預計2022年開放線上銷售；德沃引用此例說：「我想我們會持續引領趨勢，而且我們會做得很好。」

當地一名支持大麻合法化的維權運動家弗奇昂(Ed Forchion)長期因持有大麻進出監獄，今年已經57歲的他表示：「我將努力爭取合法，我年紀愈來愈大，我不希望以後再為了大麻進監獄。」

新州下一次的大麻監管委員會會議預計在10月5日舉辦。

大麻合法化 藥局 新州

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