費城金筷子餐館擴張剪彩 喜慶熱鬧
金筷子餐館（Golden Chopsticks Chinese Restaurant）於9月19日舉行擴張剪彩儀式，費城眾多僑社領袖、親朋好友、舊雨新知到場支持慶賀，場面溫謦而熱鬧。
當天剪彩活動熱鬧非凡，現場擺放著數十盆各方朋友贈送的花籃，金色雙龍拱門迎風飄揚，嘉賓們品嘗著豐富的各色美食。東主請來舞獅隊敲鑼打鼓地慶賀，富有濃郁中國色彩的舞獅助興表演，吸引大量路過的車輛行人駐足欣賞，嘖嘖稱讚。吉時一到，炮竹聲響，錦上添花。金筷子董事長與前來捧場的貴賓一齊剪下紅色彩帶，寓意著未來生意興隆，財源如海，駿業順風。
金筷子董事長張善星、盧津津伉儷，在美打拼創業多年，敢闖敢拼，吃苦耐勞，事業有成。張善星同時擔任大費城亞裔獅子會會長、費城東北區發展會會長、曾任協勝公會主席等職，長期服務社團僑胞，熱心公益，任勞任怨，人緣甚好。
金筷子餐館經營各色中式美食，有湖南菜、四川菜、廣東菜，歡迎預訂品嘗。地址：490 N Broad Street Philadelphia PA 19130，電話：215-496-9190 ，每週七天營業 11am-11pm，訂餐網址：www.goldenchopsticks.net
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