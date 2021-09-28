民調：墨菲防疫政策 滿意度62% 不滿意度僅27%

最新民調顯示，新澤西州居民顯然對州長墨菲的新冠肺炎防疫政策給予極大的肯定，滿意度為62%。(美聯社)

孟莫斯大學(Monmouth University)最新民調 顯示，新澤西州居民顯然極為肯定州長墨菲(Phil Murphy)的新冠肺炎防疫 政策，滿意度為62%，不滿意度僅27%，兩者差距甚遠。

另一項民調指出，墨菲領先共和黨 籍新州州長參選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)多達13個百分點，勝選有望。

不過也有其他民調分析，高達82%的民眾認為，墨菲過於嚴苛的防疫政策對小型生意和店家已造成嚴重的傷害。

此外，針對安養中心感染新冠肺炎死亡的住戶，23%的民眾認為墨菲須負「極大」的責任，30%認為須負「一定程度」的責任，加總則超過一半。

至於在校園內維持社交距離和強制戴口罩的要求，儘管遭共和黨對手極力反對，仍獲得61%的民眾支持；孟莫斯大學民調機構主任穆雷(Patrick Murray)說：「墨菲的防疫成效顯然是他目前最強的籌碼。」

該民調公布後不到一周，墨菲與西塔瑞利將在28日晚間7時於紐瓦克的新澤西表演藝術中心(New Jersey Performing Arts Center)進行辯論，屆時將透過當地電視台WABC-TV和WPVI-TV、以及網路媒體NJ.com進行現場轉播。

西塔瑞利參選以來不斷攻擊墨菲的防疫政策，指控他威脅小型生意的生存；其他新州共和黨人也連帶抨擊墨菲將感染新冠肺炎的患者從醫院送回安養中心，才使得安養中心大量住戶染疫病歿。

墨菲執政團隊在疫情巔峰期間確實因為醫院負載量過大而下令把安養中心的患者送回，但同時也要求感染者須與其他住戶隔離；因此穆雷認為，民調整體看來墨菲仍占極大優勢。

這份民調指出，目前僅大約四分之一的登記選民還沒下定決心要投給誰，或是在候選人之間猶豫不決；但這些人當中仍有57%的民眾肯定墨菲的防疫成績。