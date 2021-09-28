我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

民調：墨菲防疫政策 滿意度62% 不滿意度僅27%

編譯林梅婕／綜合報導
最新民調顯示，新澤西州居民顯然對州長墨菲的新冠肺炎防疫政策給予極大的肯定，滿意度為62%。(美聯社)
最新民調顯示，新澤西州居民顯然對州長墨菲的新冠肺炎防疫政策給予極大的肯定，滿意度為62%。(美聯社)

孟莫斯大學(Monmouth University)最新民調顯示，新澤西州居民顯然極為肯定州長墨菲(Phil Murphy)的新冠肺炎防疫政策，滿意度為62%，不滿意度僅27%，兩者差距甚遠。

另一項民調指出，墨菲領先共和黨籍新州州長參選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)多達13個百分點，勝選有望。

不過也有其他民調分析，高達82%的民眾認為，墨菲過於嚴苛的防疫政策對小型生意和店家已造成嚴重的傷害。

此外，針對安養中心感染新冠肺炎死亡的住戶，23%的民眾認為墨菲須負「極大」的責任，30%認為須負「一定程度」的責任，加總則超過一半。

至於在校園內維持社交距離和強制戴口罩的要求，儘管遭共和黨對手極力反對，仍獲得61%的民眾支持；孟莫斯大學民調機構主任穆雷(Patrick Murray)說：「墨菲的防疫成效顯然是他目前最強的籌碼。」

該民調公布後不到一周，墨菲與西塔瑞利將在28日晚間7時於紐瓦克的新澤西表演藝術中心(New Jersey Performing Arts Center)進行辯論，屆時將透過當地電視台WABC-TV和WPVI-TV、以及網路媒體NJ.com進行現場轉播。

西塔瑞利參選以來不斷攻擊墨菲的防疫政策，指控他威脅小型生意的生存；其他新州共和黨人也連帶抨擊墨菲將感染新冠肺炎的患者從醫院送回安養中心，才使得安養中心大量住戶染疫病歿。

墨菲執政團隊在疫情巔峰期間確實因為醫院負載量過大而下令把安養中心的患者送回，但同時也要求感染者須與其他住戶隔離；因此穆雷認為，民調整體看來墨菲仍占極大優勢。

這份民調指出，目前僅大約四分之一的登記選民還沒下定決心要投給誰，或是在候選人之間猶豫不決；但這些人當中仍有57%的民眾肯定墨菲的防疫成績。

民調 防疫 共和黨

上一則

假鬼變真兇 俄州「7層地獄」演員持真刀刺傷訪客

下一則

遭控於聚會中下藥 西北大學暫停2兄弟會活動

延伸閱讀

新州州長擴大強制接種：托兒所從業員 11月前須打疫苗

新州州長擴大強制接種：托兒所從業員 11月前須打疫苗
新州獵熊今年停辦 改採人道方式控制數量

新州獵熊今年停辦 改採人道方式控制數量
新州未來普及學前教育 州長：為所有家庭開學前班

新州未來普及學前教育 州長：為所有家庭開學前班
新州艾妲水災死亡人數增至30人 受災9州中最多

新州艾妲水災死亡人數增至30人 受災9州中最多
新州高中增設畢業考 英文、數學成門檻

新州高中增設畢業考 英文、數學成門檻
911喪新婚夫 她永遠的夢魘 仍保留亡夫姓緬懷

911喪新婚夫 她永遠的夢魘 仍保留亡夫姓緬懷

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
因參與國會暴動，休士頓警局前亞裔警員認罪。(KPRC電視台網頁)

手機照片沒刪乾淨 亞裔警員參與國會山莊暴動漏餡

2021-09-21 20:55
杜克大學(Duke)名列全美最佳大學第9名。(記者王明心╱攝影)

全美最佳大學 杜克重回前10 名列第9

2021-09-21 15:42
遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了