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10年漲48% 費城房價中位數突破10萬元

編譯林育正／綜合報導
費城從2012年8月至2121年同期的房屋中位價上漲48%。圖為費城市區大樓林立。(Getty Images)
費城從2012年8月至2121年同期的房屋中位價上漲48%。圖為費城市區大樓林立。(Getty Images)

新冠肺炎疫情爆發推動房市過熱前，費城地區的房價在走出金融危機後就已開始攀升；根據房地產網站Bright MLS，8月待售的房屋從2012年的8400棟，增加到2021年多達1萬5500棟，房價中位數更已突破10萬元。

房產經紀人史泰勒(Brian Stetler)日前就替客戶出售兩間位在德拉瓦郡，在一年半前購入的房屋。房子沒經過裝修，賺到的價差就已落在15萬至25萬之間。過去位在繁忙街道、鐵路或76號和95號公路周邊的房屋乏人問津，現在也好賣得多。史泰勒說：「我們從未見過這種市況。」

近年千禧世代的年輕人跨入買房的年紀推升需求，過去10年來的房貸低利率，也讓房屋更好入手；根據貸款公司房地美(Freddie Mac)，2012年的30年房貸固定利率平均為3.66%已是當時的歷史新低；但近10年利率再下探，2021年已來到2.92%。

Bright MLS經濟學家顧問麗莎‧史特凡(Lisa Sturtevant)指出，過去10年包括費城在內的都會區房價漲幅驚人。費城2012年8月至2121年同期的房屋中位價上漲48%，從22萬上看32萬5000元。雖然對屋主帶來絕佳獲利機會，但對於手頭資金不足或薪資沒跟上房價的購屋人來說，就顯得相當吃力，

費城希望許多在紐約市和華府工作，但能居家遠端工作的上班族，希望以較容易負擔的價格置產；費城都會區房價火燙的區域，還包括賓州與新澤西州的外圍地區，以及德拉瓦州的肯特郡(Kent)和紐卡索郡(New Castle)。

雖然近幾周房價漲價趨勢稍微有些趨緩，但與九年前相比，房屋的最終售價仍高於開價；雖有人擔心出現房市泡沫，但史特凡指出，「費城的房市有基本面支撐，與過去不同。」

史泰勒也表示：「目前房價沒有下跌的跡象。」

房地產網站Redfin資深經濟學家波卡瑞(Sheharyar Bokhari)也指出，過去10年房屋建造的速度跟不上需求，隨著人口老化，住戶也在同一間房屋住得更久，導致市場上物件不足，使供給來到歷史低點，因此房價居高不下。

房價 費城 利率

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