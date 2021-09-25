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慈濟新澤西分會 發放艾妲颶風災民物資

【新澤西州訊】
慈濟新澤西分會和博根之家合作，日前發放救災物資給新州北部的恩格塢市受災家庭。(慈濟提供)
慈濟新澤西分會和博根之家合作，日前發放救災物資給新州北部的恩格塢市受災家庭。(慈濟提供)

艾妲颶風帶來的豪雨，造成新澤西北部恩格塢市(Englewood)嚴重淹水，許多居民有家歸不得，車子泡水損壞；慈濟新澤西分會和博根之家(Bergen Family Center)合作，日前向110個受災家庭發放物資，發給每個受災戶環保毛毯、口罩及現金卡等，協助災民暫度困境。

最讓大家讚嘆不已的是環保毛毯，因為它是用70多個回收水瓶製造的，環保又溫暖。

災民們回想起水災當天晚上的情景，驚懼恐慌仍在心底，面對志工們的噓寒問暖，他們心中充滿感激；有人感謝義工的幫助，也有人説：「因為你們的關懷，我覺得生命充滿希望。」

博根之家負責人尚非奧德(Mitch Schonfeld)表示，非常感謝慈濟基金會為受災戶帶來了現值卡及生活必需品。

博根之家副負責人麗茲‧柯西尼(Liz Corsini)說，艾妲颶風對恩格塢市社區造成無法形容的嚴重災情，市容滿目瘡痍，慈濟的援助對這些失去一切的受災家庭極為重要。

博根之家成立已超過100年，每年社區不同族裔民眾超過5000人；慈濟志工張慈今說：「感恩博根之家的工作人員，用了三天就完成110個受災戶的造册，準備許多前置作業，讓發放過程順暢，在三小時完成110戶的發放。」

慈濟新澤西分會持續進行艾妲颶風勘災及救助，也會繼續在受災地區發放物資；有意參與行動者可聯絡慈濟新澤西分會，電話：(973)857-8666。

新澤西州 颶風 現金卡

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