炫富網紅Omi in a Hellcat非法吸金 恐終身監禁

新澤西州男子卡拉斯奎洛在YouTube經營「炫富」影片，展示他極度奢華的生活。(取材自Instagram)

新澤西州一名在YouTube 經營「炫富」影片的網紅「Omi in a Hellcat」，因涉嫌侵犯版權、電信詐欺、經營無版權媒體業務及逃漏稅等罪名，被聯邦調查局(FBI )逮捕並遭賓州東區聯邦檢察官 起訴，一旦被定罪，最高將面臨無期徒刑。

一旦被定罪，新澤西州男子卡拉斯奎洛最高將面臨無期徒刑。(取材自Instagram)

「Omi in a Hellcat」本名為卡拉斯奎洛(Bill Carrasquillo)，遭檢察官在起訴書中指控於2019年以前，經營侵害版權的影音播放媒體；他先以合法管道向多個如Comcast、Verizon或DirecTV等提供有線電視頻道的供應商訂閱服務，再以購自中國的轉譯器，把影音內容與版權剝離，再向向他訂閱影音媒體服務的用戶播送內容。

起訴書指出，卡拉斯奎洛並以自己經營的YouTube頻道，推廣這項非法影音服務，用戶只需要支付15元，就可以看到體育賽事直播或多個受版權保護的電影；據悉卡拉斯奎洛靠因此賺進了至少3000萬元，並買了50多輛汽車和數十處的房地產。

不過隨著FBI盯上卡拉斯奎洛的非法活動，卡拉斯奎洛於2019年關閉此非法影音平台，但仍持續經營YouTube帳號，並向社會大眾展示他極度奢華的生活；最終，檢察官在本月21日起訴的同時，扣押他名下的3400萬存款、57輛汽車及52處房產，用於將來追徵犯罪所得。

承辦檢察官珍妮佛．威廉斯(Jennifer Williams)說：「這是一項持續十幾年的版權侵害大型案件」；負責本案調查的FBI調查官貝納維德(Bradley Benavides)則表示：「版權的意義就是保護智慧財產不被他人利用獲利，FBI不會容許這種事情發生。」

卡拉斯奎洛的律師米爾斯(Donte Mills)說：「卡拉斯奎洛只是一個『以創意提供服務的新興媒體人』，且行為當時法律並無禁止規定，檢方的起訴不符罪刑法定，我們將做無罪辯護。」