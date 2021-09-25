我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

炫富網紅Omi in a Hellcat非法吸金 恐終身監禁

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州男子卡拉斯奎洛在YouTube經營「炫富」影片，展示他極度奢華的生活。(取材自Instagram)
新澤西州男子卡拉斯奎洛在YouTube經營「炫富」影片，展示他極度奢華的生活。(取材自Instagram)

新澤西州一名在YouTube經營「炫富」影片的網紅「Omi in a Hellcat」，因涉嫌侵犯版權、電信詐欺、經營無版權媒體業務及逃漏稅等罪名，被聯邦調查局(FBI)逮捕並遭賓州東區聯邦檢察官起訴，一旦被定罪，最高將面臨無期徒刑。

一旦被定罪，新澤西州男子卡拉斯奎洛最高將面臨無期徒刑。(取材自Instagram...
一旦被定罪，新澤西州男子卡拉斯奎洛最高將面臨無期徒刑。(取材自Instagram)

「Omi in a Hellcat」本名為卡拉斯奎洛(Bill Carrasquillo)，遭檢察官在起訴書中指控於2019年以前，經營侵害版權的影音播放媒體；他先以合法管道向多個如Comcast、Verizon或DirecTV等提供有線電視頻道的供應商訂閱服務，再以購自中國的轉譯器，把影音內容與版權剝離，再向向他訂閱影音媒體服務的用戶播送內容。

起訴書指出，卡拉斯奎洛並以自己經營的YouTube頻道，推廣這項非法影音服務，用戶只需要支付15元，就可以看到體育賽事直播或多個受版權保護的電影；據悉卡拉斯奎洛靠因此賺進了至少3000萬元，並買了50多輛汽車和數十處的房地產。

不過隨著FBI盯上卡拉斯奎洛的非法活動，卡拉斯奎洛於2019年關閉此非法影音平台，但仍持續經營YouTube帳號，並向社會大眾展示他極度奢華的生活；最終，檢察官在本月21日起訴的同時，扣押他名下的3400萬存款、57輛汽車及52處房產，用於將來追徵犯罪所得。

承辦檢察官珍妮佛．威廉斯(Jennifer Williams)說：「這是一項持續十幾年的版權侵害大型案件」；負責本案調查的FBI調查官貝納維德(Bradley Benavides)則表示：「版權的意義就是保護智慧財產不被他人利用獲利，FBI不會容許這種事情發生。」

卡拉斯奎洛的律師米爾斯(Donte Mills)說：「卡拉斯奎洛只是一個『以創意提供服務的新興媒體人』，且行為當時法律並無禁止規定，檢方的起訴不符罪刑法定，我們將做無罪辯護。」

檢察官 FBI YouTube

上一則

百佳香港超市集團和香港華協會 給老人送中秋禮物

下一則

西雅圖提案 房東漲租須提前半年通知

延伸閱讀

林俊傑怒告「長期惡劣P圖」中國網紅反嗆：無語了

林俊傑怒告「長期惡劣P圖」中國網紅反嗆：無語了
網紅沛提托遇害 未婚夫盜刷他人信用卡 FBI發通緝令

網紅沛提托遇害 未婚夫盜刷他人信用卡 FBI發通緝令
全美去年謀殺率暴增近3成 今年增加率預估趨緩

全美去年謀殺率暴增近3成 今年增加率預估趨緩
官媒點名佛媛妖孽 抖音下架

官媒點名佛媛妖孽 抖音下架
曾鄙棄英國食物如「無味垃圾」日網紅因這道料理大改觀

曾鄙棄英國食物如「無味垃圾」日網紅因這道料理大改觀
世界晚報／佛州網紅失蹤案曝內幕：曾路邊遭男友賞巴掌

世界晚報／佛州網紅失蹤案曝內幕：曾路邊遭男友賞巴掌

熱門新聞

遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

德州小鎮透明廁所 令人又羞又愛

2021-09-18 15:31

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏