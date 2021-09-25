疫情影響 考駕照申請人數爆增 新州預約難

新澤西汽車監理委員會近來預約筆試及路考的人數大量增加，許多將屆成年的中學生及家長紛紛擔心考不到駕照。(新州汽車監理委員會網站)

受疫情 影響，新澤西汽車監理委員會(NJMVC)近來預約筆試及路考的人數大量增加，許多將屆成年的中學生及家長紛紛擔心考不到駕照 ，直呼搶考試名額簡直比搶體育賽事的門票還困難。

監理委員會發言人康諾利(William Connolly)表示，近來初發駕照者需求量的大量增加，是導致許多民眾無法預約考試的主要原因，為了緩解民眾對於現持有的學習駕照會因為過期而致不能考試的擔憂，康諾利保證學習駕照有兩年的效期。

據統計，去年新澤西州 共初發了26萬2784張駕照，今年預估會增加到38萬876張，明年更有望突破45萬張。康諾利說：「與往年相比，我們初發駕照的數量大增約65%。」

康諾利指出，駕照需求量大增的原因，主要是因為受疫情影響，去年許多學校及駕訓班關閉，導致他們無法以團體送件的模式一次處理大量收件；民眾必須親自到監理委員會申辦駕照，原本可以批次處理的申請程序都變成單一案件，使行政成本大增。

第二，今年1月開始大量增加的新冠肺炎確診案例，也迫使監理委員會關閉一段時間進行徹底消毒，還有部分員工必須隔離治療致人手不足，大量堆積的案件延宕至今；此外，自5月1日起生效的一部擴充駕駛資格的法案，允許現居新澤西州的無證移民持有駕照，也是讓駕照需求大增的原因。

不過，隨著新州疫情趨緩，目前監理委員會已可維持正常運作；再加上學校恢復實體授課，學生可以透過學校遞交相關文件，並直接在學校參加筆試，預估近期把之前延宕的案件結案後，行政效率應可漸漸恢復正常。

康諾利指出：「除此之外，我們還擴充了線上服務的範圍，讓民眾可以直接在網路上辦好各項所需業務。」