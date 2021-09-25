亞裔駕駛 最常被新州警開罰單 公民聯盟指種族偏見

根據新澤西先鋒報(NJ Advance)統計近12年來的交通罰單數據資料，亞裔 在路上行車時，被交警攔停開罰單的機率遠高於其他種族的民眾；統計數字表示，路上遇到州警攔停後，白人駕駛被開單的比例為40%，非裔 約44%、西語裔約51%，亞裔則是55%。

如果以開單事由分別統計，亞裔也是被開單數量的「常勝軍」。亞裔因超速被開單的比例約64%、其中因時速超過65哩而被開單的比例更高達73%；因開車講電話而被罰的比例約62%，危險駕駛的比例則約50%；唯一「屈居第二」的開單事由是不當變換車道，比例約為19%，比第一名的西語裔少約一成。

新州 美國公民自由聯盟(ACLU)律師凱倫‧湯普森(Karen Thompson)表示：「這樣的差異駛人無法接受，顯見警方執法是，仍有無意識的種族偏見。」

州警表示，有注意到這樣的種族差異存在，但造成這種差異的原因並非州警的種族偏見或歧視，而是某些群體確實比較容易犯規，「例如西語裔和非裔比起其他種族更容易駕駛未申請牌照的車輛，所以我們必須吊銷駕照，但並不表示我們針對西語裔和非裔執法。」

新州警官佛林(Jeff Flynn)指出，新州警察都有受過多元化訓練，「不可以對民眾有任何差別待遇」。

然而，根據先鋒報的統計，過去12年來因持用行動電話被警察攔停的29萬名駕駛中，白人占三分之二以上，但被開的比例不到一半，很難說完全沒有種族偏見的存在。而且統計的時間跨度長達12年，歷任三位州長、七位檢察長、兩名州警局局長，可見這是一個根深蒂固的制度性問題。

新澤西州人權理事會前主席、拉丁裔警官聯盟創辦人里維拉(Richard Rivera)表示：「州警有77%的比例是白人，所以潛意識裡的種族偏見可以說是組織文化的一部份。」