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新澤西州9小學 獲聯邦「藍絲帶獎」

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州有九所國小，榮獲聯邦教育部頒授「藍絲帶獎」。圖為其中一所獲獎的雪松林學區北端國小。(取材自臉書)
新澤西州有九所國小，榮獲聯邦教育部頒授「藍絲帶獎」。圖為其中一所獲獎的雪松林學區北端國小。(取材自臉書)

聯邦教育部日前頒授「藍絲帶獎」(National Blue Ribbon Schools)給全國共325所小學，其中九所位於新澤西州；藍絲帶獎可以說是美國教育界的最高榮譽，頒給學生學業表現差距較小，或學生學業表現的差距有明顯縮小的學校。

卡多納 (Miguel Cardona)說：「今年獲獎的學校，向教育界說明了只要教育人員與學校長官保持對教學的熱忱，多樣的教學方式能與學生的學業表現相輔相成；特別是在今年度疫情險峻的當下，學校仍滿足學生學業表現、社交需求的同時，兼顧學生的心理健康，用創造性的方式保護並照顧所有的孩子。」

新澤西州有九所國小，榮獲聯邦教育部頒授「藍絲帶獎」。圖為其中一所獲獎的雪松林學區...
新澤西州有九所國小，榮獲聯邦教育部頒授「藍絲帶獎」。圖為其中一所獲獎的雪松林學區北端國小。(取材自臉書)

新州獲獎小學的第一至四名包含：雪松林學區(Cedar Grove Township)的北端國小(North End School)、克洛斯特公校學區(Closter Public School)的山側國小(Hillside)、威茅斯學區(Weymouth Township)的威茅斯國小(Weymouth Township)、傑克森學區(Jackson)的露西霍曼國小(Lucy N. Holman)。

五至九名包含：詹姆斯堡公校學區(Jamesburg Public School)的約翰甘迺迪國小(John F. Kennedy)、麥迪遜公校學區(Madison Public School)的托瑞薩巴提尼國小(Torey J. Sabatini)、瑪娜拉潘學區(Manalapan-Englishtown)的溫洛克布魯克國小(Wemrock Brook)、老橋區(Old Bridge Township)的華特施拉國小(Walter M. Schirra)、友聯郡(Union County)職校學區的資訊學院(Academy For Information Technology)。

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