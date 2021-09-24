賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

賓州東區聯邦法院22日宣布，華男韓恆(Heng Han，音譯)涉嫌逃稅超過300萬元，日前被捕，22日過堂，被控稅務詐欺 罪，若罪成最高面臨22年監禁和42萬元罰款。

根據法庭文件，49歲的韓恆是「HBH Global Resources」公司老闆，該公司為其客戶公司提供各種職業臨時員工，包括輕工業、重工業和建築等領域工作；韓恆負責客戶公司為員工支付的薪資稅款，並有責任將這些薪資款項向國稅局 (IRS)報稅 。

按照公司運營要求，韓恆應該在每個季度結束時，上報員工季度收入個人所得稅，其他補償金額，以及社安金和醫療保險稅等。

然而2012年至2015年間，韓恆雖然最終在截止日期之後提交了報稅單，但他卻逃稅約173萬9560元。

此外，韓恆還虛假上報其個人和公司收入所得稅，將2012年至2015年間HBH公司的收入低報約518萬4450元，而進一步逃稅約177萬1550元。

檢方表示，韓恆利用詭計偷稅，嚴重傷害了誠實納稅的美國個人和公司業主，多年來，他的行為導致國稅局損失上百萬稅收收入。

韓恆22日過堂被控稅務詐欺罪，若罪成最高面臨22年監禁和42萬元罰款，並需要償還所欠稅款。