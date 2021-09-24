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警官爸爸染疫亡 新州男孩12歲生日願望：接種疫苗

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州男童羅伯茨的父親染上新冠病毒喪生，羅伯茨上周過12歲生日，接種疫苗是他拿到的最佳生日禮物。(美聯社)
新澤西州男童羅伯茨的父親染上新冠病毒喪生，羅伯茨上周過12歲生日，接種疫苗是他拿到的最佳生日禮物。(美聯社)

新澤西男孩羅伯茨(Gavin Roberts)過12歲生日，唯一想要的禮物是接種新冠疫苗，以對抗去年讓警官父親致死的病毒；19日星期天一達到疫苗接種法定年齡，生日願望終於實現。

小男孩的母親愛麗絲·羅伯茨(Alice Roberts)告訴NBC電視台，她兒子的決定深受他父親去年疫情爆發初期染疫去世所影響。

母親說，她一直問兒子生日想要什麼，小男孩總說：「要疫苗，我們要疫苗。」

男孩生日當天，這位母親在新澤西地方新聞網站NJ.com發表專欄文章，稱她先生查爾斯·羅伯茨(Charles "Rob" Roberts)是新州格倫里奇市(Glen Ridge)警官，去年4月下旬在家昏倒三周後，5月11日染疫身亡，享年45歲。

羅伯茨太太又說，她丈夫身體健康，非常嚴肅看待新冠病毒，但去年染疫時，病毒檢測資源有限、而且沒有疫苗。

根據疾病控制預防中心(CDC)，全美目前接種疫苗人數超過3.86億人，美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)針對CDC截至9月15日為止的數據進一步分析指出，全美約1270萬18歲以下兒童、或者說54%的12至17歲兒童至少接種一劑新冠疫苗。

輝瑞(Pfizer)和BioNTech(BNT)20日宣布，這兩家公司的二劑新冠疫苗是安全的，近幾個月來全美染疫病例激增下，其疫苗在5至11歲兒童身上顯示出「安全」的抗體反應。

母親愛麗絲是小學老師，也已接種疫苗，她希望兒子和他的故事能鼓勵其他人跟進、防止染疫病逝的悲劇發生。

愛麗絲說，希望人們對他們的故事感同身受，這是真實故事，真的發生在他們身上；她說「我們不是收費演員，事情真的發生了，而且可能發生在任何人身上。」

愛麗絲補充，他們認為擺脫疫情的唯一方法就是盡可能讓更多的人接種疫苗。

疫苗 疫情 新澤西

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