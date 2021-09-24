費城協勝公會 助力中秋嘉年華遊行 佳節慰問費城警務人員

參加中秋遊行活動的各舞蹈團姐妹們合影

酷熱漸漸隱去，秋天溫馨的時節來臨，中國傳統中秋佳節飄然而至。9月18日，亞裔聯合會舉行一年一度的中秋嘉年華活動，費城 協勝公會在元老陳姿、主席翁玉龍、馬駿的號召組織下，200多會員做好防護措施，積極參加社區公益活動，為華埠 的濃厚節日氣氛添上色彩亮麗的一筆。

協勝公會喜悅、開心舞蹈隊，南費城開心舞隊、COCO快樂舞隊，崇正會歡樂舞隊姐妹們，身著五彩繽紛的節日盛裝，在華埠十街與萬安街交界的街心公園，翩翩起舞，並手持大紅燈籠，沿華埠十街、禮士街、九街、亞區街繞場一圈，宣揚中華傳統文化，向美國社會展示華人的精神風貌。各族裔民眾紛紛駐足觀看，拍照留影，嘖嘖稱贊。

當天適逢華埠消防局舉行年度慶典，費城市長肯尼（Jim Kenny）、市議員歐大衛（David Oh）、斯奎拉（Mark Squilla）均親臨慶賀，協勝公會僑領們亦為消防局送來節日祝福，現場熱鬧非凡。政府官員贊揚協勝公會為華埠的繁榮發展做出的貢獻，是傳統僑團的中堅力量。

華埠的安全離不開警務人員的功勞，陳姿、翁玉龍、馬駿等帶領協勝手足們，前往費城警察 局6分局，送上甜甜的中秋月餅，感謝警務人員為維護華埠的安定做出的辛勤努力，讓華埠民眾能安居樂業，創建美好的家園。

活動結束，協勝公會在聚福金閣酒家舉行答謝宴會。陳姿感謝會員們的辛勤付出，發展會務不計個人得失，為公益服務共同努力，展現出濃濃的真摯友情。祈福協勝，祝福協勝手足們節日快樂，攜手並進，繼續為社區的安定繁榮做貢獻。