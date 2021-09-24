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大費城僑學界慶祝中華人民共和國成立72週年升旗儀式

彭林費城圖文報導
張天晨（左）接受賓州州長賀函
張天晨（左）接受賓州州長賀函

  為慶祝中華人民共和國成立72週年暨中秋佳節，大費城僑學界9月19日在華埠鼎華居舉行升旗儀式。各僑團僑領、學生學者聯合會100多人到場，慶賀祖國72歲華誕並祝福華僑們中秋佳節幸福安康。中國駐紐約總領館總領事黃屏、賓州州長沃夫（Tom Wolf）、費城市長肯尼（Jim Kenney）均發來賀函，送上美好的祝福。

  升旗儀式在鼎華居運動場館舉行，僑領們身著盛裝，為祖國生日獻禮，費城福建同鄉聯合會鑼鼓隊擊鼓慶賀，現場插滿中美兩國國旗，喜氣洋洋。在歡慶的禮炮聲中，大費城僑學界秘書長張天晨宣佈升旗儀式正式開始。伴隨著兩國國歌，中美兩國國旗先後緩緩升起。

  總領事黃屏、市長肯尼視頻送來祝福，贊揚僑學界致力於促進中美友好、傳承中華文化、回饋社區、服務僑胞所做的不懈努力。賓州州長亞太裔事務委員會主任孫一宣讀了賓州州長賀函，賓州福建同鄉會會長吳日強宣讀總領館的賀函。

  僑界代表美中商旅總會董事長任美清、長樂公會主席林錦水，學界代表賓大學聯副主席趙昊喆、天普大學學聯副主席徐家卉分別致辭。他們表示，新中國72年輝煌成就，凝聚著海外華僑不可忽視的功勞，過往的一年是極不尋常的一年，全球新冠疫情爆發，對各個領域的發展都產生了阻礙和限制，面對全球性的災難，華人眾志成城，用積極的態度面對生活，展現了華裔的良好形象。希望疫情早日結束，生活秩序恢復正常，國泰民安，中美兩國人民加深瞭解，中美關係友好發展，維護世界和平，共築中國夢。

  升旗儀式結束，共同主席們合唱《歌唱祖國》，接著僑學界在聚福金閣酒家舉行文藝匯演。宴會上，賓州參議員謝裡夫（Sharif Street）、市議員歐大衛（David Oh）親臨致賀。眾人欣賞精彩的文藝表演，張天晨向各位嘉賓、共同主席及表演人員送上中秋月餅，最後用以「但願人長久，千里共嬋娟」祝福大家中秋國慶雙節快樂，永遠平安健康。

參加大費城僑學界升旗儀式的各社團共同主席及學生代表合影
參加大費城僑學界升旗儀式的各社團共同主席及學生代表合影

賓州 費城 中國

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