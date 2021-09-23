撕標語、攻擊挺川兒童 2反川女被判緩刑

左圖為21歲的卡米琳‧艾咪，右圖為21歲的奧莉維亞‧溫斯洛。(警方提供)

去年民主黨 全國代表大會，兩名德拉瓦州女子撕毀前總統川普 支持者的標語海報，更奪走印有「讓美國 再度偉大」(MAGA)的帽子，兩人日前已被判處緩刑。

民主黨全代會上，出現川普支持者抗議拜登獲得提名競選總統；當時兩名同為21歲的女子奧莉維亞‧溫斯洛(Olivia Winslow)和卡米琳‧艾米(Camryn Amy)，在會場外攻擊一名支持川普的七歲男童，並搶走男童的「讓美國再度偉大」紅色帽子，使影片在網路上廣為流傳，累計多達數百萬次觀看。

兩人的控罪包括竊盜、仇恨犯罪以及危害兒童，並不會入監服刑；法官瓊斯(Francis Jones)按照檢察官的建議，與兩人達成多項條件緩刑。瓊斯表示，若完成憤怒情緒管理諮商，以及40小時的社區服務，緩刑將被撤銷。

溫斯洛的辯護律師佛利(Thomas Foley)表示：「我們都有不成熟，以及心胸不夠寬闊的時候。」他表示溫斯洛在過程中「學到很多」並且「付出龐大代價」。

佛利更表示：「自從學生挺川普(Students For Trump)在推特上發部影片後，溫斯洛和艾米收到很多仇恨信件和死亡威脅。」

本次事件中的成人男性受害者也表示，兩名被告遭受的騷擾已是「足夠的懲罰」；他說：「我從頭到尾都不願看到事件如此失控，希望她們能恢復正常生活走下去。」

瓊斯表示，他在判決過程中也參照被害者的意願；在認罪協議中，被害人撤銷傷害罪、企圖傷害罪和密謀罪的告訴，而溫斯洛和艾米也已公開道歉；溫斯洛表示：「我對於當天的行為感到羞愧。」