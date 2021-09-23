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多次性侵還賣女兒 德拉瓦州牧師判賠150萬

編譯林育正／綜合報導

德拉瓦州一名女性指控牧師父親不僅曾經性侵，還將她賣給其他男人，甚至拍下她遭性侵的影片；陪審團最後認定受害女父親連續性侵女兒，判決還要求被告須支付150萬元的補償性與懲罰性賠款。

41歲的艾莉西亞‧柯恩(Alicia Cohen)控訴父親羅納‧柯恩(Ronald Cohen)在她三歲時於紐瓦克(Newark)的家中性侵她；兩年後搬至奧克拉荷馬州，還將她賣給其他男人發生性關係；她更指出，父親將她遭強姦的畫面拍下販賣，利用神職做為兒童性侵與性販運的掩護；不過羅納矢口否認一切指控，表示遭到誹謗。

羅納的辯護律師柏伊斯(Dan Boyce)表示：「他對於判決非常震驚。」他也表示羅納目前居住在北卡羅來納州，現年已70多歲，仰賴政府補助過活；他的財務狀況已讓他無力履行判決。

艾莉西亞的辯護律師史蒂芬森(Dan Stephenson)表示，控訴的重點並不在金錢，而是讓羅納接受制裁。他表示：「重點是被告是否在原告年幼時，持續性侵她長達數年。顯然陪審團的判斷是正確的，並同意給予補償與懲罰性損害賠償。」

法院文件寫道：「因被告的行為，原告飽受嚴重心理、生理和情緒創傷。她花費大筆金錢與時間求診，尋求心理諮詢等其他治療師協助。」

最終由七人組成的陪審團判羅納有罪，違反多項德拉瓦州法律，包括亂倫、性勒索與持續性侵孩童。

不過陪審團在人口販運等指控上，判決偏向羅納；柏伊斯說：「沒有證據證實她的指控。」他更表示此案仰賴專家「假設」艾莉西亞有遭到性侵的跡象；柏伊斯也說，法官拒絕允許專家提供意見，指出艾莉西亞關於30年前的記憶是錯誤的。

但史蒂芬森指出，現在的局面已是各說各話；他說：「我們帶來各種證據，還有專家證人支持我們的論點。」

性侵 德拉瓦州 奧克拉荷馬州

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