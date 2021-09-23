新州高院裁決：寵物主個資 將列入公開紀錄

新澤西州高等法院裁定，「公開公共紀錄法」下，寵物主人的個資屬於公共資訊，可以公開。圖為飼主牽著愛犬進入狗公園。(Getty Images)

新澤西州 高等法院已裁定，民眾可憑藉「公開公共紀錄法」(Open Public Records Act，OPRA)要求公布寵物犬飼主的姓名和地址等個人資訊。

伯靈頓郡(Burlington)男子勃茲(Ernest Bozzi)曾透過OPRA取得飼主個資 ，試圖推銷隱形寵物圍欄等商品，並多次向新澤西政府提出訴訟；高等法院最終以2020年勃茲與羅塞爾公園(Roselle Park)委員會的上訴結果，判定飼主在OPRA法之下，必須公開個資。

新州高等法院大法官費爾南德茲-維納(Faustino J. Fernandez-Vina)表示：「無論日常的遛狗、寵物美容或就醫，飼主和寵物狗的活動都屬於公開行為；很多飼主會在社群媒體 上慶祝寵物的生日、甚至為他們設計貼紙，本質上都是透過公開平台執行，有些飼主還讓他們的狗參加電視節目或比賽。這些不斷讓寵物曝光的飼主不得聲稱他們的飼養行為屬於私人事務。」

2018年底，勃茲透過OPRA要求取得飼主姓名和地址等資料，遭到澤西市(Jersey City)政府駁回，因此便對市府提出民事訴訟；由於一審和上訴法院的判決結果都支持勃茲，府方代表律師才向高等法院提出請願。

澤西市府提出幾點質疑，包括飼主姓名及地址在商業顧慮上應受OPRA隱私條款的保護，且揭露個資可能對狗或飼主都會造成安全上的顧慮；再者，公開飼主個資也不屬於政府行政保持公開透明的範圍，更可能影響飼主為寵物登記的意願。

高院認定部分個資如犬種、狗的姓名或飼養目的(如導盲犬)等資訊若被揭露，確實會有引發疑慮；但勃茲未曾透過OPRA取得飼主電話或上述資訊，僅只於飼主姓名和地址。