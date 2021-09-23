新州州長擴大強制接種：托兒所從業員 11月前須打疫苗

新澤西州從事兒童照護的人員，在11月前必須完成新冠疫苗接種，或每周定期接受篩檢。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)已宣布，加碼新冠疫苗 強制接種範圍，下令所有從事兒童照護的人員必須在11月前完成新冠疫苗接種，或每周定期接受新冠病毒篩檢。

該命令於11月1日生效，因應目前除了教師、護理人員以及州政府員工之外，托兒中心的員工將會是下一批強制疫苗接種的對象。

截至10月17日，任何接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)第二劑疫苗者，或是單劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，都可被視為已完成新冠疫苗接種。

先前新州 州長才下令，要求幼稚園至12年級(K-12)所有公、私立和教區學校的教職員都須於10月18日前完成疫苗接種，以便在新的學年度提供更安全的公共衛生學習環境。

墨菲也在這項命令中澄清更多有關口罩 規定的細節，尤其針對還未進入學校學習的兒童，要求所有托兒中心的教職員、兩歲以上兒童和訪客都必須戴口罩，這部分將在24日生效。

「我們明白已有很多育兒機構都實施類似措施，盡可能保護我們的兒童、員工還有社區，對此我們都非常感謝。」墨菲在新冠肺炎記者會上表示：「這項命令將確保每個人都能遵守同一套標準。」

民主黨籍州參議員維塔萊(Joseph Vitale)也對這項政策大力支持，他表示：「對於州長試圖擴大疫情控制範圍，以及育兒機構的口罩命令，我由衷地感謝；這些兒童、家長和工作人員都將獲得一樣的保護，我也確定這項政策能使更多家長放心送小孩到托兒中心。」

新州官方統計指出，截至20日共新增1392人確診罹患新冠肺炎，另外八人病歿；受到當地確診案例激增的影響，數名學生接受隔離，至少一個學區被迫暫時改回遠端學習模式。