新州餐廳業主祭高薪仍缺工 求職者注重職涯規畫

受新冠肺炎衝擊，全美職場生態的變化已與疫前大不相同，現在職場上的求職者，不再是「有工作 就好」，除了薪資以外，更進一步地要求彈性排班、居家工作選擇權等，並評估職業對於職涯發展的幫助。因此，像餐廳、酒店等因工作性質無法滿足上述需求的職業，即便雇主薪資開再高，都不見得能吸引求職者申請。

新州一位現年72歲餐廳業者馬利切提(Ralph Magliocchetti)表示，在餐飲業從業40年，從沒遇過缺工缺成現在這樣；他說：「我現在每周工作至少90個小時，窩在廚房裡幹著三人份的工作量，真的很想死。我可以開40元甚至45元的時薪，但問題是沒人來申請。」

勞工部 的數據表明全美目前約有1090萬個職位招聘中；許多本就低薪、且必須面對顧客的職業別，招工都非常不順利，導致餐廳、酒店等場所不是縮短營業時間，就是降載營運能力。

勞工經濟專家指出，現在的求職者在選擇職業時，薪資已非首要考量；他們更注重生活品質與職涯規畫，寧可薪資稍低也不要找一份沒有發展前景的工作；曾任勞工部助理部長的奧斯(Jane Oates)說：「除了薪資以外，現在大家會開始考慮一份工作位自己履歷的加分程度。」

勞動市場向勞方傾斜的狀況也可以從一些著名大企業的人力政策上看出端倪，包含像沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜(Amazon)等，幾乎每個月都會推出新的員工福利 政策，除了從社會上吸納人才，更要留住有離職念頭的員工。

但這一招也不是放諸四海皆準，如客運公司Coach USA祭出新聘司機5000元的簽約獎金仍乏人問津；商務諮詢公司米德蘭(Meadowlands Chamber)執行長柯克斯(Jim Kirkos)說：「長時低薪的工作型態已過去了，企業如果無法為員工提供更好的福利和職涯發展，註定留不住才。」