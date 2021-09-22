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比1年前多31% 大西洋城賭場8月業績回升

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州大西洋城博弈產業挺過新冠肺炎疫情低迷時期，今年8月業績顯著回升，平均比一年前多出31%。(美聯社)
新澤西州大西洋城博弈產業挺過新冠肺炎疫情低迷時期，今年8月業績顯著回升，平均比一年前多出31%。(美聯社)

新澤西州大西洋城賭博產業挺過新冠肺炎疫情低迷時期，今年8月業績顯著回升，平均比一年前多出31%。

新澤西博彩管理局最新公布的數據顯示，九間賭場和三間賽馬場8月營業額累計4億2760萬元，同比去年為3億2630萬元，當時是賭場受疫情影響停業三個半月前的最後一個完整營業月分。

賭場業績回升攸關三大範疇，現場賭博活動賺進2億6240萬元，較去年增加32%，網路賭博利潤1億1320萬元，比去年多29%，運動賭博收益5200萬元，比去年增加近32%。

研究新州賭博產業的斯托克頓大學(Stockton University)教授珍‧柏庫聶維奇(Jane Bokunewicz)說：「夏季高峰的度假村收益為賭場帶來可觀進帳。」

新澤西賭場管理委員會主席普勞西斯(James Plousis)說：「去年8月，大西洋城所有賭場酒店都開放，但業績受限於防疫容流量，如今業績表現顯示賭場酒店避疫重啟後，已重建顧客信心。」

九間賭場上月業績都比前一年要好，金磚(Golden Nugget)以70%增幅表現最佳，熱帶(Tropicana)增長44%， 硬石(Hard Rock)則成長33%，其中硬石的現場博億彩金8月高達1300萬元，為大西洋城之最。

海洋賭場度假村(Ocean Casino Resort)同比去年成長32%；該賭場發言人表示，海洋打破七項自家月紀錄，包括營收、老虎角子機、賭桌遊戲和網路博彩等。

波哥大(Borgata)與哈拉(Harrah's)的增幅都是31%，凱薩(Caesars)成長近17%；百利大西洋城賭場(Bally's Atlantic City)基本持平，僅比去年多賺36萬6000元。

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