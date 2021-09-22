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新州獵熊今年停辦 改採人道方式控制數量

編譯林育正／綜合報導
新澤西州州長墨菲表示，將停辦今年秋季的獵熊活動。(Getty Images)
新澤西州州長墨菲表示，將停辦今年秋季的獵熊活動。(Getty Images)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)表示，將停辦今年秋季的獵熊活動。

新澤西州自2010年起，每年舉辦獵熊活動，原本預計10月舉行獵熊活動，但被州長喊卡；墨菲表示支持替代方案，但去年的獵熊之前，他就已表示今年活動將暫停。

因此，墨菲也遭到理事會成員布洛赫克(Phil Brodhecker)抨擊，他指出墨菲如此一來等於完全否認在部分地區，黑熊數量過多的問題。他說：「如果不舉辦打獵活動，就不可能減少熊群數量。」

墨菲表示，新澤西州環境委員會會長拉圖列特(Shawn LaTourette)已擬定計畫，包括使用州政府資金，探詢其他方案。他說：「我們致力使用非致命、人道，且更聰明和安全的方式來控制熊群數量。」

儘管如此，布洛赫克仍維持反對立場。布洛赫克為薩賽克斯郡(Sussex County)的農人，當地的熊群密度更是全新州最高。他對州長開嗆：「你可以隨意灑錢，但還是解決不了熊群數量過多的問題。」

去年的獵熊活動，涵蓋範圍包括薩賽克斯郡、莫里斯郡(Morris)、沃倫郡(Warren)、博根郡(Bergen)、杭特頓郡(Hunterdon)、杭特頓郡(Hunterdon)與莫塞郡(Mercer)部分地區。

獵熊活動過去得到前州長克利斯蒂(Chris Christie)支持，但引發獵人與動物保育人士間的衝突。

1970年代熊在新澤西州瀕臨絕種，因此捕獵禁令長達近30年，直到2003年中止。不過在2005年，時任州長柯翟(Jon Corzine)政府下令再次停辦。

羅格斯大學生態、演化與自然資源學系教授諾斯拉普(Richard Northrup)同時也是漁業與捕獵理事會成員，他估計新州內的黑熊數量約3100隻，已是2018年的1522隻的兩倍。

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