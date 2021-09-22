羅賓斯維爾高中確診激增 24日前遠端學習

新澤西州莫塞郡學區學校傳出新冠肺炎確診人數激增，羅賓斯維爾高中自9月20日至24日將暫時關閉校園，期間師生以遠端學習為主。(布朗士News12電視台截圖)

新澤西州莫塞郡(Mercer)學區 學校傳出新冠肺炎 確診人數激增，學區總監向家長發出一封公開信宣布，羅賓斯維爾高中(Robbinsville High School)自即日起至24日將暫時關閉校園，期間師生以遠端學習為主，此消息同步在該校官方臉書上發布。

學區總監貝茲(Brian Betze)在聲明中表示：「自新學期開始後，我不斷強調全體學生、老師和其他教職員工們公共衛生安全對我們的重要性，我也請求家長及監護人遵守防疫規範。我們的教育 委員會與行政人員仍希望所有學生回到校園，提供高品質教育並持續關注學生們的身心發展。」

不過該學區其他學校包括塘路中學(Pond Road Middle School)和雪倫小學(Sharon Elementary)，仍維持校園內正常上課。

除了學區受到影響，羅賓斯維爾鎮市長菲爾德(Dave Fried)也因為當地確診案例暴增，決定取消社區節(Community Day Festival)的慶祝活動。

菲爾德表示：「羅賓斯維爾所有三所學校、以及全鎮都出現新冠肺炎疫情升溫的現象，我們很遺憾的宣布，原定18日在社區公園(Community Park)舉辦的社區節慶祝活動將取消」，不過預計當天晚間8時施放的煙火秀仍將如期舉辦。

費城公衛官員曾表示，若14天內確診新冠肺炎的人數達到六人則校園須暫時關閉，這也是先前里奇蒙小學(Richmond Elementary)、埃姆倫小學(Emlen Elementary)、林德利特許學校(Lindley Academy Charter School)及泛美特許學校(Pan American Academy Charter School)暫停校園開放的門檻。