老年照護早安排KASMA 助您妥善規劃

Humana在位於紐約的KASMA總部前為耆老們做咨詢活動

養老規劃一直是亞裔 群體最關心的話題，子女孝順當然是福氣，但晚年養老還是要有妥善的規劃！健康的身體，豁達的心態，豐富的生活，體面的離開……這是一個新時代老人對於晚年的正向態度！

總部位於紐約皇后區的KASMA（Korean American Senior Mutual Association）是一家政府註冊的正規非營利組織，創立於1996年，目前擁有會員高達5,000人以上。該組織旨在通過互助形式為亞裔老人提供賻儀金幫助，給耆老晚年穩穩的安全感。

KASMA組織入會流程簡便，無需健康檢查，有正式文件簽署作為契約保障。凡62歲至76歲的老人加入並按章程履行義務，在離世時，將根據下列標準在互助會基金中優先支付賻儀金：自加入之日起1年以上未滿2年死亡時，支付相應金額的20%（約$3,000）；自加入之日起2年以上未滿3年死亡時，支付相應金額的40%（約$6,000）；自加入之日起3年以上未滿4年死亡時，支付相應金額的60%（約$9,000）；自加入之日起4年以上未滿5年死亡時，支付相應金額的80%（約$12,000）；自加入之日起5年及以上死亡時支付相應金額的100%（約$15,000），以穩健的互助方式，來減少會員和家庭的負擔，在人生落幕之際仍彰顯個體獨立的尊嚴。祝願所有耆老喜樂安康！

歡迎有興趣的朋友致電洽詢了解詳情。服務電話：908-922-7018；聯繫人：李先生（精通國語、粵語、英語）；新州辦公地點：7 Broad Ave. Suite 206, Palisades Park, NJ 07650。

李先生提醒各位耆老，Medicare申請從10月15日開始，耆老們正好可以藉此機會多了解自己的保險是否適合自己或者需要做任何修改？李先生代理5家大的保險公司，對Medicare Supplement Plan and Medicare Advantage Plan熟知，可以針對性地幫助耆老們詳細規劃，答疑解惑，選對適合自己的醫療保險 計劃。歡迎致電咨詢！