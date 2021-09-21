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新州未來普及學前教育 州長：為所有家庭開學前班

編譯林梅婕／綜合報導
新州州長墨菲宣布，未來幾年將陸續為所有家長開設學前班(pre-K)，讓學前教育普及化。圖為墨菲訪問三歲和四歲學生所上的學前班。(美聯社)
新州州長墨菲宣布，未來幾年將陸續為所有家長開設學前班(pre-K)，讓學前教育普及化。圖為墨菲訪問三歲和四歲學生所上的學前班。(美聯社)

新州州長墨菲(Phil Murphy)宣布，未來幾年將陸續為所有家長開設學前班(pre-K)，讓學前教育普及化。

民主黨籍的墨菲今年積極競選連任，他在2018年就開始增加學前班學校的預算，調漲幅度至今已達35%；而他在上周宣布的政策確定繼續擴大學前班的規模，將學前班拓展至19個額外的學區學校。

新州教育廳將擬定一套計畫；墨菲說：「政府承諾確保所有新澤西州的孩子都能獲得高品質的學前班教育；雖然還需要一段時間，但今天我們將這項計畫向外拓展，距離我們的目標又更進一步。」

根據無黨派的全國教育委員會(Education Commission of the States)，佛羅里達州、佛蒙特州和華盛頓特區都有「學前班普及計畫」，意即民眾不受收入條件的限制都能參加，而新州也將在墨菲任內加入這項計畫。

墨菲的學前班普及計畫將集中在以下幾點：為拓展計畫訂下時間表，並設置優先施辦的學區；確保學生都能使用適當的設備，以及接受高品質的學程；讓托嬰機構和學前學童啟蒙計畫(Head Start Program)參與其中，避免取代現有的高品質學前教育中心。

同時還包括優化贊助系統，包括聯邦資金以及拜登政府的「重建美好未來」(Build Back Better)計畫；善用其他也實施「學前班普及計畫」州的資源。

全國教育委員會代理主席安潔莉卡‧艾倫-麥可米蘭(Angelica Allen-McMillan)也讚賞該計畫，認為長時間看來將帶來良好的效益，她說：「研究顯示，學術學習成功的案例往往發生在兒童年幼的成長軌跡上，然後一路發展下去，投資學前教育對我們的學生和未來都將所幫助。」

教育 新州 學區

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