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角逐賓州州長 「保守價值鬥士」麥史旺參加共和黨初選

編譯林育正╱綜合報導
自稱「保守價值鬥士」的費城聯邦檢察官麥史旺，宣布投入共和黨賓州州長初選。(美聯社)
自稱「保守價值鬥士」的費城聯邦檢察官麥史旺，宣布投入共和黨賓州州長初選。(美聯社)

費城聯邦檢察官麥史旺(Bill McSwain)宣布投入賓州州長共和黨初選，自稱「保守價值鬥士」的他，喊出要為勞工階層家庭減稅拚經濟，提振能源產業。

麥史旺由前總統川普任命擔任聯邦檢察官，在政治極為分裂的賓州，他力求為法治挺身而出，並強化被民主黨州長沃爾夫(Tom Wolf)的防疫政策耽誤的經濟表現。

沃爾夫的兩任州長任期已滿，目前州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)被視為民主黨的州長領跑人選；麥史旺砲轟兩人：「沃爾夫和夏皮羅讓賓州陷入泥沼，我們將不計任何代價重新奮起。」

目前賓州州議會由共和黨掌握；麥史旺擔任檢察官時期，經常與費城民主黨領袖爆發衝突；他反對費城「危險的」庇護城市政策保護無證移民。

麥史旺在3月成立政治團體，準備參戰2022州長選舉；他曾致函川普，表示司法部中斷他調查總統大選舞弊；而當時川普也藉機使用他的信函，支持選舉舞弊的論點；但當時的司法部長巴維里(Bill Barr)拒絕調查，更指出麥史旺告訴他，信函的目的是拍川普馬屁。

麥史旺過去不願表示他是否願意承認總統大選結果，但他表示願意「透過法律防止舞弊」保障選舉結果。

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