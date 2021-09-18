費城校車司機荒 學區求助國民兵

費城學區學校近來校車司機人力吃緊的情況相當嚴重，該學區總監海特表示已向各政府及民間單位求助，包含賓州國民兵及電商巨頭亞馬遜。(美聯社)

費城學區 學校近來校車司機人力吃緊的情況相當嚴重，甚至有學生得在車站等上幾個小時，該學區總監海特(William R. Hite Jr)本周表示，已向各政府及民間單位求助，包含賓州國民兵(Pennsylvania National Guard)及電商巨頭亞馬遜 (Amazon)。

賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)發言人坦承已接獲通知，表示正「持續與校方合作進行評估」。

人力吃緊的還不只有校車司機，負責收學校垃圾的司機也人手不足，城內許多學校的大垃圾桶都已被淹沒；海特也擔心，亞馬遜近日在費城釋出的數千筆職缺，恐怕又大幅降低民眾擔任司機的意願。

海特透露已向亞馬遜求助；亞馬遜發言人凱利(Steve Kelly)回應，該公司「已與費城學區學校展開協商，努力協助解決問題」。

此外，校方也將原本付給自行接送孩子上下學的家庭金額，從150元提升至300元；至於沒有車的家庭，海特則考慮發放賓州東南捷運系統(SEPTA)的車票卡，讓學生們盡可能準時到校。

費城學區學校，包含特許(charter)及私立已有大約2000名學生的家長簽署同意書，接受學校付款並載自己的小孩上下學；海特表示，目前學區的預算還可再支付1萬個家庭。