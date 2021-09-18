搭建美台教育橋梁 弗利何學區總監湯馬奇榮退

弗利何學區總監湯馬奇榮退。 （記者謝哲澍／攝影）

新澤西州 弗利何(Freehold Boro)學區 日前為前學區總監湯馬奇(Rocco Tomazic)舉行榮退儀式，回顧其任內力促教育平等、解決校舍擁擠、建立新教學樓、提高教學品質等一系列成就；湯馬奇也曾促成數十所新澤西州學校與台灣中學結成姊妹校，搭建起連接兩地教育的橋樑。

榮退儀式由曾是湯馬奇助手的新任學區總監Joseph Howe主持，他回憶兩人在新建教學樓工程期間在深夜交流工作的場景，稱讚湯馬奇是傑出的領導、永遠的導師。

學區委員會、教師工會、教育基金會和學校代表，以及林登(Linden)市長Derek Armstead出席並致詞，感謝湯馬奇為當地社區的付出與傑出貢獻；由湯馬奇促成新建的高中圖書館，也將以其名字命名為「The Dr.Rocco G Tomazic Libraray」。

州參議員高帕爾(Vin Gopal)、眾議員喬安·竇妮(Joann Downey)、霍塔林(Eric Houghtaling)等出席儀式，並向湯馬奇頒發由州參眾兩會聯合起草的褒獎狀；竇妮回顧她上任就接到湯馬奇的邀請來參觀舊學校，對當地教室擁擠的情況記憶猶新，「湯馬奇的所有努力都是為了孩子們，他最終成功了。」

駐紐約台北經濟文化辦事處教育組主任楊敏玲，回顧湯馬奇在任期間為新州與台灣的學校交流做出的貢獻，感謝他和妻子陳如萍過去支持台灣中小學校長及教師至新州參訪與培訓，並促進兩地在雙語教學、雲端課程、差異化教學等重要議題上進行深入對話與討論。

湯馬奇與陳如萍曾受邀訪問新北市教育局 ，與當地19期候用校長座談，分享美國校務經營理念，並與新北市教育局簽署教育合作備忘錄，雙方交流合作內容包含推廣教育、學術及文化交流等；在湯馬奇與陳如萍的牽線之下，新北市多所中小學成功與弗利何中小學簽約締結為姊妹校。

湯馬奇在擔任林登學區總監任內，還與陳如萍一同努力促成林登高中與中國廈門市外國語學校、福州市第三中學、北京市新英才學校結成姊妹校，多次接待參訪師生。

湯馬奇感謝所有同事、議員、教師、家長和學生，並特別感謝自己家人的支持。