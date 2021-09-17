賓州高速公路半數駕駛人未使用「快易通」 逃費逾億元

賓州收費高速公路去年全面改用電子收費系統「快易通」(E-ZPass)，但相當於50%的駕駛人並未使用此技術，去年累計逃費逾1億400萬元。(美聯社)

賓州 收費高速公路去年全面改用電子收費系統「快易通 」(E-ZPass)，但數百萬計、相當於50%駕駛人並未使用此技術，去年累計逃費逾1億400萬元。

美聯社透過知權利法(Right-to-Know Law)取得賓州收費高速公路7月內部報告，顯示去年5月31日到今年5月31日期間，1億7000萬趟次的高速公路使用情況中，有近1100萬趟次沒有收益。

收費高速公路執行長康普頓(Mark Compton)說：「我們審慎應對此問題，這無疑是個大數字，我們將向逃費駕駛追討過路費。」

電子車牌辨識收費系統「快易通」上路以來，逃費成為多州交通當局頭痛的問題，其中又以負債累累的賓州情況最嚴重。

駕駛人布萊恩(Corin Bryant)表示，他留意到近年過路費變貴，不喜歡其他駕駛投機逃費的行為；他說：「要嘛全都付費，要嘛全部免費。」

賓州收費高速公路是全美第一條四線道的超級高速公路，1940年通車以來一直扮演跨州公路的要角，總長逾500哩的公路連接費城與匹茲堡地區。

去年有180萬趟次車輛無法辨識車牌，未能寄出的帳單 逾100萬張，箇中原因包括150多萬名車主未填寫地址，另有670萬次的未繳費情況。

賓州卡車協會(PMTA)的大多數駕駛都有用快易通，該協會主席與執行長瑞貝卡•奧伊勒(Rebecca Oyler)得知許多駕駛未繳過路費時，備感震驚。

她說：「當局監管駕駛，他們有辦法解決駕駛不繳費的問題。」

在賓州，過路費等公路規費若三年仍無法向當事人收款，費用就會一筆勾銷。

賓州眾議會撥款委員會主席薩勒(Stan Saylor)表示，收費高速公路赤字是他多年來關切的問題，需要立法機關施壓監管單位提高效率解決此問題。

商業團體「國際橋梁、通行費與隧道協會」(IBTTA)政策主任穆列洛(Mark Muriello)表示，賓州收費高速公路無法落實快易通收費的原因很多，包括設備故障、裝置沒電、攝影系統未能準確辨識車牌，或未能追蹤外州駕駛等。