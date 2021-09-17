我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

賓州高速公路半數駕駛人未使用「快易通」 逃費逾億元

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州收費高速公路去年全面改用電子收費系統「快易通」(E-ZPass)，但相當於50%的駕駛人並未使用此技術，去年累計逃費逾1億400萬元。(美聯社)
賓州收費高速公路去年全面改用電子收費系統「快易通」(E-ZPass)，但相當於50%的駕駛人並未使用此技術，去年累計逃費逾1億400萬元。(美聯社)

賓州收費高速公路去年全面改用電子收費系統「快易通」(E-ZPass)，但數百萬計、相當於50%駕駛人並未使用此技術，去年累計逃費逾1億400萬元。

美聯社透過知權利法(Right-to-Know Law)取得賓州收費高速公路7月內部報告，顯示去年5月31日到今年5月31日期間，1億7000萬趟次的高速公路使用情況中，有近1100萬趟次沒有收益。

收費高速公路執行長康普頓(Mark Compton)說：「我們審慎應對此問題，這無疑是個大數字，我們將向逃費駕駛追討過路費。」

電子車牌辨識收費系統「快易通」上路以來，逃費成為多州交通當局頭痛的問題，其中又以負債累累的賓州情況最嚴重。

駕駛人布萊恩(Corin Bryant)表示，他留意到近年過路費變貴，不喜歡其他駕駛投機逃費的行為；他說：「要嘛全都付費，要嘛全部免費。」

賓州收費高速公路是全美第一條四線道的超級高速公路，1940年通車以來一直扮演跨州公路的要角，總長逾500哩的公路連接費城與匹茲堡地區。

去年有180萬趟次車輛無法辨識車牌，未能寄出的帳單逾100萬張，箇中原因包括150多萬名車主未填寫地址，另有670萬次的未繳費情況。

賓州卡車協會(PMTA)的大多數駕駛都有用快易通，該協會主席與執行長瑞貝卡•奧伊勒(Rebecca Oyler)得知許多駕駛未繳過路費時，備感震驚。

她說：「當局監管駕駛，他們有辦法解決駕駛不繳費的問題。」

在賓州，過路費等公路規費若三年仍無法向當事人收款，費用就會一筆勾銷。

賓州眾議會撥款委員會主席薩勒(Stan Saylor)表示，收費高速公路赤字是他多年來關切的問題，需要立法機關施壓監管單位提高效率解決此問題。

商業團體「國際橋梁、通行費與隧道協會」(IBTTA)政策主任穆列洛(Mark Muriello)表示，賓州收費高速公路無法落實快易通收費的原因很多，包括設備故障、裝置沒電、攝影系統未能準確辨識車牌，或未能追蹤外州駕駛等。

賓州 快易通 帳單

上一則

新州艾妲水災死亡人數增至30人 受災9州中最多

下一則

跟風抖音挑戰 青少年偷竊公物賺讚

延伸閱讀

兒童戴川普帽合影 拜登否認被騙

兒童戴川普帽合影 拜登否認被騙
賓州亞裔男開亞洲超市 非法換180萬元糧食券

賓州亞裔男開亞洲超市 非法換180萬元糧食券
911恐襲20周年 拜登赴賓州、國防部致哀 籲重歸團結

911恐襲20周年 拜登赴賓州、國防部致哀 籲重歸團結
賓州強制校園戴口罩 反對者告上聯邦法院

賓州強制校園戴口罩 反對者告上聯邦法院
賓州：失業金縮水 租金、醫保、糧食券補助持續

賓州：失業金縮水 租金、醫保、糧食券補助持續
賓州車站開槍傷通勤客 非裔嫌犯被捕

賓州車站開槍傷通勤客 非裔嫌犯被捕

熱門新聞

凱莉庫克(Kelly Cook)的母親Karra Harwood為女兒在Go Fund Me網站募款，目前已募得20551美元。取自Go Fund Me網站/Karra Harwood提供

被反疫苗母親傳染新冠 4歲女童病故 弟妹接連中招

2021-09-13 18:39
乾涸的德州西部一萬年前曾經有過一個綠州，近日奇蹟般出現綠洲現象。(KHOU畫面截圖)

消失一萬年前綠洲 驚喜再現德州沙漠

2021-09-10 18:22
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
受疫情反彈影響，包括西南航空在內，近日機票預定與價格均出現下跌情形。(特派員黃惠玲／攝影)

「疫」外便宜 相同班機起降 來回機票跌逾6成

2021-09-10 10:48
COVID-19疫苗補強針如一切順利，預計從9月底開始施打。 （美聯社）

補強針非一勞永逸 華裔藥劑學博士釋疑

2021-09-13 11:35
德州休士頓一家七口全染新冠。（FOX）

學校隔板比紙還薄 幼童帶病毒回家 7口全中招

2021-09-10 17:56

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大