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亞馬遜新州據點招聘8700員工 時薪18至22.5元

編譯陳韻涵／綜合報導
電子商務巨擘「亞馬遜」在新澤西州招聘至少8700名新員工，全職員工時薪從18元到22.5元不等，含健康、眼科與牙醫保險。(美聯社)
電子商務巨擘「亞馬遜」在新澤西州招聘至少8700名新員工，全職員工時薪從18元到22.5元不等，含健康、眼科與牙醫保險。(美聯社)

電子商務巨擘亞馬遜(Amazon)宣布，將在新澤西州的據點，招聘超過8700名的物流與運輸員工，全職崗位的時薪將在18元到22.5元間，且在上工第一天就可以享有醫療以及眼科、牙齒的保險福利。

亞馬遜是新澤西州最大的企業之一，新職位遍及新澤西州40個城鎮。

亞馬遜全球顧客執行長克拉克(Dave Clark)說：「我們有幸提供就業機會，給來自多元背景的人們、失業者或退伍軍人。」

克拉克表示，全職員工就職首日便享有健康保險、眼科與牙醫保險，公司還提供育嬰假、職業訓練和儲蓄計畫。

亞馬遜今年已在新澤西州開設十多個訂單處理中心、包裹分類中心和配送站，年底前還會在海洋鎮(Ocean Township)拓展另一個配送站。

亞馬遜8月宣布，在卡爾斯塔特鎮(Carlstadt Township)、愛迪生鎮(Edison Township)和勞倫斯鎮(Lawrence)開設三個配送站，亞馬遜利用配送站作為包裹宅配給顧客前的中繼站。

公共政策部副總裁密辛納(Paul Misener)14日帶領媒體記者參觀卡特萊特(Carteret)營運樞紐；密辛納1985年畢業於普林斯頓大學(Princeton University)，他在亞馬遜擔任要職逾20年，期間發明並取得三項專利。

卡特萊特倉庫2017年起營運，是亞馬遜在大西洋中部地區最主要的客戶商品運送樞紐、新澤西州最大的倉儲中心，占地約100萬平方呎，雇用2000名員工。

新澤西州 亞馬遜 保險

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