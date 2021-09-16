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童振源抵新州 為台灣華語文學習中心揭牌

記者孫影真／新澤西州報導
童振源抵新澤西州，為新設立的二所「台灣華語文學習中心」揭牌，左起：謝嘉文、張俊裕、童振源、李珠瑛。(記者孫影真／攝影)
童振源抵新澤西州，為新設立的二所「台灣華語文學習中心」揭牌，左起：謝嘉文、張俊裕、童振源、李珠瑛。(記者孫影真／攝影)

中華民國僑務委員會委員長童振源12日到新澤西州梅山中文學校所在的Watchung Hills Regional High School，為新設立的「台灣華語文學習中心」(Taiwan Center for Mandarin Learning)揭牌，50餘名華洋政教人士出席慶賀；童振源表示，台灣華語文學習中心是由台灣與美國政府合作的四年計畫，僑委會將整合僑政商各界資源，協助各學習中心招生與推廣，開拓主流社會華語文教學。

台灣華語文學習中心將招收18歲及以上不諳華語的人，每期上課三個月，每周上課以三小時為原則，教材將使用新編雙語教材「來！學華語」系列課本，學習華語後的發展計畫包括舉辦各項文化活動、線上才藝競賽、到台灣教英語等。

童振源強調，透過台灣在海外經營數十年僑教的力量，結合美國的需求，有足夠的潛力推廣正體字教學；這項四年計畫將成立100所台灣華語文學習中心，所以「我們對於美國這邊有361所僑校，抱有很大的期望，希望僑校能夠利用這個機會，來開拓主流社會的華語文教學。」

華倫市副市長索爾迪羅(Victor Sordillo)應邀致詞表示，希望梅山中文學校能夠在華倫市長久發展，同時「教導我們的小孩，世界之大應如何與人溝通，以確保和平安全。」

僑委會此次核准梅山中文學校與普林斯頓中文學校設立台灣華語文學習中心，負責人李珠瑛和謝嘉文表示將珍惜這個機會，將華語文推廣至主流社會。

當日來賓包括駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、教育組主任楊敏玲、僑委會僑教處副處長黃正杰、僑民處北美科科長莊博智、紐約華僑文教中心主任陳永豐、Watchung Hills地區高中學區學監朱特(Dr. Elizabeth Jewett)、秘書史蒂斯(Timothy Stys)、橋水市學區理事李靜娟(Jean Lee)、新澤西中文學校協會董事長戴松昌、大紐約主流教師協會會長歐瑪麗、新州北部美華聯誼會會長羅俊鉞、梅山中文學校校長傅仁明、普林斯頓中文學校校長蘇雅萍、新海中文學校校長楊一中。

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