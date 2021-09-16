新州艾妲水災死亡人數增至30人 受災9州中最多

受艾妲颶風影響，新州死亡人數已達30人，是受災的九個州中死亡人數最多的一州。圖為位於新州伊利沙白市的奧克伍德廣場公寓社區四人死亡。 (美聯社)

新澤西州民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)13日表示，受颶風艾妲 (Ida)引發的嚴重洪水 災情影響，新州死亡人數已達30人，是受災的九個州中死亡人數最多的一州；州長辦公室並發布各郡最新死亡人數，其中以杭特頓郡(Hunterdon)及薩默塞特郡(Somerset)各六人死亡為最多。

墨菲在13日記者會上並未公布第30位罹難者的詳細訊息，只發布聲明表示：「非常遺憾地向大家報告我們又找到一位罹難者的遺體，使本州因艾妲颶風造成的死亡人數達30人，我們將與每一位受難者家屬站在一起，共同哀悼，並希望他們早日走出喪親之痛。」

在颶風來襲期間，州府大力呼籲民眾不要出門，艾妲所帶來的巨大降雨量，也讓民眾寸步難行；據估計，在上月31日至本月1日，部分地區的積水達10吋，突如其來的洪水讓許多原本在路上行駛的車輛逃避不及，駕駛與乘客紛紛因此溺斃。

根據州長辦公室的統計，杭特頓郡與薩墨塞特郡各六人死亡，為全州之最；其次是艾薩克斯郡(Essex)與友聯郡(Union)，各五人死亡；接著包含密德薩克斯郡(Middlesex)三人死亡；莫塞郡(Mercer)兩人死亡；博根郡(Bergen)、哈德遜郡(Hudson)、百賽克郡(Passaic)各一人死亡。

而受災較嚴重的艾薩克斯郡、哈德遜郡、莫塞郡、友聯郡、摩利斯郡(Morris)均已有聯邦政府進駐協助救災；不過隨著災情擴大，另共有博根郡、格羅契斯特郡(Gloucester)、杭特頓郡、密德薩克斯郡、百賽克郡和薩默塞特郡等六個郡列入聯邦救災範圍，使新州接受聯邦救災的郡達11個。