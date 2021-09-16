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提燈蟲 肆虐新澤西州13郡 對農業威脅續擴大

編譯洪毅／綜合報導
提燈蟲2018年首次出現在新澤西州，已成為新州農業重大威脅。新州農業廳宣布將防蟲害的「隔離管制」擴大到13郡。(美聯社)
提燈蟲2018年首次出現在新澤西州，已成為新州農業重大威脅。新州農業廳宣布將防蟲害的「隔離管制」擴大到13郡。(美聯社)

提燈蟲(Spotted lanternfly)對新澤西州農業的威脅持續擴大，新州農業廳日前已宣布將防蟲害的「隔離管制」擴大到13郡，避免農產品受害的範圍愈來愈廣。

新州農業廳宣布，新增艾薩克斯郡(Essex)、密德薩克斯(Middlesex)、孟莫斯郡(Monmouth)、摩利斯郡(Morris)、友聯郡(Union)五郡適用「隔離管制」。

其他既有適用「隔離管制」的八郡為伯靈頓郡(Burlington)、坎登郡(Camden)、格羅契斯特郡(Gloucester)、杭特頓郡(Hunterdon)、莫塞郡(Mercer)、塞倫郡(Salem)、薩默塞特郡(Somerset)、沃倫郡(Warren)等。

提燈蟲原產東亞地區，以吸食各種樹液維生，2014年在賓州開始繁衍，2018年首次出現在新澤西州，然後在短短幾年內成為新州農業重大威脅，尤其是葡萄、啤酒花等廣受歡迎的經濟作物。

雖然提燈蟲無法長距離飛行，但是會透過附著在車上等方式進行長距離移動，到處產卵，其「搭便車」技巧相對其他物種而言十分高超，再加上新澤西州農產品多樣，達到70種左右，形同是提燈蟲的大型盛宴。

擅長透過交通工具移動，是州政府祭出「隔離管制」的原因，按照規定，隔離管制區內的民眾若要將室外物品轉移到隔離管制區外時，需填妥一份檢查清單，確保沒有提燈蟲或其卵附著在上面；農業廳也要求區內民眾將車子開到區外前落實檢查，避免提燈蟲「搭便車」。

另外，定期出入隔離管制區的商業實體需要接受免費的提燈蟲知識講座。

提燈蟲在本月起進入產卵期，其蟲卵可安全過冬；關於提燈蟲的知識，以及如何消滅之，可在App「Squishr」及農業廳網站上查詢。

新澤西州 新州 賓州

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