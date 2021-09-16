媽媽聯誼會向紅十字會捐1.5萬 送暖阿富汗難民

媽媽聯誼會向美國紅十字會捐款，支持救助來美的阿富汗難民，左起依次為楊幼天、Barbara Latady、張春華、王慧娜。(媽媽聯誼會提供)

美國 自阿富汗 撤軍，大批難民來到美國，媽媽聯誼會得知已有阿富汗難民抵達新澤西州 與賓州、亟待援助後，會長張春華與理事王慧娜、楊幼天日前代表該會前往北澤西紅十字會，捐款1萬5000元，幫助劫後餘生的難民。

捐款由紅十字會主任芭芭拉‧拉他蒂(Barbara Latady) 代表接受，她一再感謝媽媽聯誼會30多年來在意外災難項目上給紅十字會急難救助的支持。

拉他蒂說，美國紅十字會已被要求支持國防部照顧從阿富汗撤離的人員，這些人員在全美各地的幾個軍事基地避難，紅十字會將為難民提供身體健康和心理健康的醫療服務。

難民需要的生活用品包括：帶有衛生用品的舒適套件，以及食物、 瓶裝水、能量飲料、零食(堅果、混合干酪、牛肉干)、速溶咖啡、旅行裝牙刷和牙膏、尿布、嬰兒濕巾、嬰兒床、衣服、處方藥、眼鏡，還有疏散過程中遺留的重要醫療設備，例如手杖和輪椅等。

媽媽聯誼會表示，無論是通過善款捐贈還是以其他方式捐贈，都是難民需要的幫助；該會呼籲華人踴躍幫助阿富汗難民，該會聯絡電話 (609)655-4742，電郵：[email protected]，網站：njumca.org。