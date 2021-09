華人醫療服務部成功舉辦網絡健康講座林偉如醫生分享第三針疫苗加強劑及最新疫情資訊

由新布朗士維克羅伯屋強生大學醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)和美門醫院(Monmouth Medical Center)的華人 醫療服務部(Chinese Medical Program),以及羅格斯大學醫學院共同主辦的“新疫期間,別忘了預防篩檢 ”網絡健康講座在日前成功舉辦。

華人醫療服務部邀請到羅格斯大學醫學院家庭醫學及社區健康系教授林偉如(Karen WeiRu Lin, MD, MS)醫生,為華人社區帶來了預防篩檢方面豐富全面的講解,作爲羅伯屋強生大學醫院新冠疫苗 COVID-19 Student Vaccine Clinic的指導老師之一,她對第一綫疫苗的使用和注射數據,以及新冠病例等都非常熟悉。講座中她同時分享並回答了很多第三針疫苗加強劑及最新疫情的資訊。很多聽衆踴躍提問並非常感謝她耐心細緻而又專業的解答,並希望聯繫華人醫療服務部參加之後的各種講座。

林偉如家庭醫生強調預防甚於治療,新冠疫情至今已經持續近一年半,很多人因爲疫情延誤了各項常規檢查,甚至一些重要的篩檢和治療。她希望大家重視篩檢及各項預防性檢查,不要因爲疫情貽誤病情及最佳治療時機。林偉如醫師是羅格斯大學醫學院(Robert Wood Johnson Medical School)環球醫療副院長(Assistant Dean, Global Health),也是該醫學院家庭醫學及社區健康系教授(Professor, Family Medicine and Community Health),羅格斯大學健康家庭及多元文化主任(Director, Center for Healthy Families and Cultural Diversity)。

講座中林醫生首先介紹了皮膚癌的常見症狀,另外通過一些最常見的方法來判斷和治療,然後女性常見的乳癌篩檢女性的子宮頸癌,男性的前列腺癌,以及以往從50嵗開始的大腸癌篩檢現在專家已經都開始建議要從45嵗即開始進行篩檢了。肺癌是全美癌症死亡率最高的,戒煙是減少肺癌最有效的方法,但是要引起警惕的是從未吸煙的人因爲二手煙也會得肺癌。各大醫院現在多為符合條件的吸煙者提供低劑量電腦斷層掃描(LDCT),以往華人醫療服務部也多次介紹過。除癌症方面的篩檢之外,林醫生也提到視力、牙齒、血液、骨質密度等常規檢查,這樣才能防患於未然,提早得到治療。

林偉如醫生為這次網絡講座帶來了最新變種病毒的情況,以及第三針追加疫苗的具體資訊,為對疫苗心存疑懼的很多人答疑解惑,除了分享一組疫苗施打率的數據外,還提醒了大多數飽受新冠病毒侵害和病情惡化進ICU的病人99%都是沒打疫苗的,打了疫苗患新冠的雖然有,但比例相對非常低,而且大多數都是輕症,痊癒比較快,所以建議大家打疫苗增強免疫力,從暑假前才開始的12嵗以上人口可以打疫苗的CDC數據來看,70%的民衆已經施打一劑,59%已經打完兩劑,而65嵗以上的人口中91%已經打完第一針,81%已經打完兩劑。同時她澄清了追加疫苗(Additional Vaccine Dose)和補強疫苗(Booster Dose)的不同針對人群,前者是因爲免疫系統製造的抗體不夠,一般如癌症患者,器官移植者及長期使用免疫藥物的患者等,28天之後即可打第三針;補強疫苗(booster)是用於讓免疫系統製造出更多的抗體,一般是免疫系統健全的人,可以在第二劑8個月完全施打之後來打。這些具體的解釋讓很多對此有疑問的聽衆豁然開朗,其中一位長期使用類固醇抗抑制劑藥物的患者聽完講座第二天就去打了追加疫苗。

林偉如醫師此前在華人醫療服務部的網絡健康講座上為大家帶來了豐富全面的新冠疫苗知識,而且這一次一些疫苗使用的情況比照六月份辦講座時對國際學生的要求也有所變化。她也講到新澤西有Newark國際機場,非洲、中南美洲和印度變種病毒已在新澤西出現,而且一些變種病毒非常頑固,叮囑大家做好預防才是關鍵。

華人醫療服務部主任鄒興睿(Stephanie Zou)主持了當天的講座並介紹了華人醫療服務部的服務,以及分佈在五家RWJBarnabas Health醫療系統的華語團隊,今年剛剛成立的新布朗士維克羅伯屋強生醫院的華人醫療服務部負責人李安琪(Angela Lee)為大家介紹了該醫院華人醫療服務部和相關的服務。華人醫療服務部此後也會邀請林醫生和其他各科專家共同為華人社區帶來一系列的健康講座。

講座視頻見新布朗士維克醫院和美門醫院連結如下:

rwjbh.org/rwjuhcommunityoutreach

rwjbh.org/mmccommunityoutreach,如果您還有其他疑問,可以通過華人醫療服務部諮詢: 732-923-5057