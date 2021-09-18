風雨同舟與豫兼行 讓夢想續航美國河南同鄉會為河南抗洪救災奉獻愛心近40萬元捐贈河南扶溝縣衛輝市大一新生

美國河南同鄉會捐款名單

九月初，開學季。美國河南 同鄉會2021年為河南抗洪救災奉獻愛心，將近40萬元善款捐贈給河南官方慈善機構，用來資助抗洪救災中的河南災民。此捐款專款專用，用來資助在7月河南洪水中受災嚴重的河南扶溝縣和衛輝市的213名今年考上大學的大一新生。

美國河南同鄉會（Henan Association of America）是正式在美國註冊的501(C)非營利機構，位於美國費城 市。河南同鄉會會所位於美國費城，聯絡電郵為：[email protected]，公開網站為：www.hnus.org，在7/20河南遭遇千年不遇的暴雨後，同鄉會提出了“風雨同舟與豫兼行” 捐助河南故土倡議書，由副會長熊群彬擔綱起草。

倡議書得到了旅美河南同鄉們的積極回應，收到多筆善款，尤其是同鄉會的名譽會長李松博士，慷慨解囊捐出五萬美金。李松博士目前是美國FRONATGE公司的創始人兼首席執行官。另外在美國大公司工作的劉劍穎、魏楠、易方、Xiao Xu等幾位老鄉，紛紛捐款，並通知公司匹配捐款。由於他們的慷慨捐獻，促使他們所在公司加倍匹配捐贈（Match）， 同鄉收到了額外善款。截止8月底，同鄉會收到的捐款共計約合人民幣37萬8千元，同鄉會秘書長戚同飛隨時更新捐款者名單，將所有捐款及時匯總，通報給同鄉們。

捐款的河南老鄉們均希望捐贈款項能專款專用，用於河南省抗洪救災，災後重建中需要援助的災民，捐款能被派送到指定的捐贈對象。理事會決定將所有的善款用來資助受災嚴重的扶溝縣和衛輝市兩個災區剛剛高中畢業被大學錄取的天之驕子大一新生們。

美國河南同鄉會於是開始行動，將老鄉捐款加上同鄉會原有資金，在扶溝縣教體局的葛偉局長和新鄉市僑聯李豔主席的協助下，美國河南同鄉會將一筆20萬元的善款打給了新鄉市紅十字會，另一筆18萬800元的捐款打給了扶溝縣紅十字會，並委託新鄉市僑聯和衛輝市教育體育局以及扶溝縣教體局監督完成每筆善款的發放，共資助扶溝縣113名和衛輝市100名學生，共捐出380800元善款。據統計，共計213名高中畢業生並考上本科的大一新生得到了同鄉會的此次捐助，收到通過紅十字會轉交的一筆來自大洋彼岸美國的捐款。這筆捐款或許只是杯水車薪，但這是來自美國河南同鄉會老鄉們的拳拳赤心和一腔愛意。它將是一條紐帶，把故鄉的孩子們和異國他鄉的河南老鄉們緊緊相連，只因為大家共同來自同一片土地：河南。

本次活動，美國河南同鄉會在捐款同時向扶溝縣和衛輝市的新生們發出一份《讓夢想續航》的公開信，是希望讓他們知道美國有個河南老鄉的家：美國河南同鄉會，可以繼續助他們一臂之力，在未來人生旅途夢想成真。這些孩子們承載著祖輩和父母的期望，他們代表著祖國的未來，他們是明日的希望。美國河南同鄉會堅信：改變一個孩子的命運，就可以改變一個家庭的命運！家庭受益，國家富強。家和國興，國泰民安。