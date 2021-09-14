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新州3特殊學校淹水暫關閉 學生將採遠端上課

編譯林育正／綜合報導

新澤西州韋斯特菲爾德(Westfield)三間特殊學校，因上周淹水，必須關閉至少三至六周。

根據校方傳給家長的信件，位在占地6萬平方呎的聯合郡教育服務大廈(Union County Educational Services Building)的希爾克斯特(Hillcrest Academy)南部校區、藍博米爾學院(Lamberts Mill Academy)和西湖學校(Westlake School)遭水淹，校區充滿漂流的穢物。

學校清理的過程中，學生採用遠端上課，學校教職員也正在尋找替代地點進行實體授課；不過目前的替代方案對於特殊教育學生來說，可能有些困難。

就讀西湖學校的莎曼莎‧沙吉歐(Samantha Saggio)患有自閉症，她的父親艾迪(Ed Saggio)表示：「她喜歡去學校，她可能沒辦法理解為什麼學校關閉，她不喜歡遠端上課，我們在新冠疫情期間就試過了。她坐個五分鐘就把電腦關上跑走了。」

聯合郡教育服務委員會教育總監科華斯基(Michael Kowalski)表示，工人已在周末開始抽水、清潔和消毒超過75間教室；所有低於五呎的牆面、門、木地板和家具等將全部重整；所有修繕費用，預估將在300至1000萬元之間。

科華斯基表示，預估三至六個月將所有修繕完工，僅是保守估計。

艾迪建議學區應跳脫原有做法，讓學生盡快回到實體授課；他認為應該在附近的韋斯特菲爾德、春田(Springfield)和史考區原(Scotch Plains)尋找空間，並提供交通方式讓學生聚集上課。

科華斯基也說，遠距教學不應該維持太長時間；他表示：「我相信對我們的學生來說，遠距教學並不是最理想則最況。這應該只是短期幾天的應急方式，而不是持續幾周和幾個月。」

教育總監 新澤西州 疫情

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