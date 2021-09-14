薩倫姆市法院「爭議新建工程」動工 估耗資3080萬

新澤西州位於薩倫姆市的薩倫姆郡法院新建工程將在近日動工。圖為屬於歷史古蹟的薩倫姆郡舊法院。(取材自臉書)

新澤西州 位於薩倫姆市(Salem City)一項爭議多年的薩倫姆郡法院新建工程近日塵埃落定，這項耗資3080萬元的工程將在近日動工，預計將在既有的法院旁新建設一棟樓高三層、占地4萬7000平方呎的綜合大樓，並蓋一條走道聯通兩棟大樓。依照排定時程表，整個建案將在2024年竣工。

這項法院新建工程已成為近年來薩倫姆郡政府與司法部 門爭議的焦點，郡政府認為法院提出的預算需求過高，並在2017年舉行公投 ，意圖以民意壓力迫使法院放棄建設計畫。該項公投雖然否決了法院的計畫，但法院最終仍與郡政府達成協議，得以擴建辦公廳舍。

法院人員表示，現有的法院建築是1960年代的設計，早已不符合現在刑事審判的需求。新州高等法院法官特爾西(Benjamin Telsey)指出，現在的法院在人犯出庭的動線設計上有很大的問題；他說：「法警押解人犯出庭時，必須經過證人席等一般民眾可以進入的地方。由於在物理空間上太過靠近，等同給被告製造恐嚇證人的機會。」

特爾西法官進一步說明：「而且對於被告而言，過於靠近公眾區也未必是一件好事。1990年代就有一場謀殺案件的被告出庭時，被受害者家屬打了一頓。」

此外，即便不考慮因法院特殊性所附加的必要空間需求，過於擁擠的辦公廳舍也是消防安全的一大隱患。特爾西法官就說：「萬一發生火災，現有廳舍根本無法有效疏人群，對於所有洽公民眾和工作人員都是巨大的威脅。」