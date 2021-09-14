薩倫姆市法院「爭議新建工程」動工 估耗資3080萬
新澤西州位於薩倫姆市(Salem City)一項爭議多年的薩倫姆郡法院新建工程近日塵埃落定，這項耗資3080萬元的工程將在近日動工，預計將在既有的法院旁新建設一棟樓高三層、占地4萬7000平方呎的綜合大樓，並蓋一條走道聯通兩棟大樓。依照排定時程表，整個建案將在2024年竣工。
這項法院新建工程已成為近年來薩倫姆郡政府與司法部門爭議的焦點，郡政府認為法院提出的預算需求過高，並在2017年舉行公投，意圖以民意壓力迫使法院放棄建設計畫。該項公投雖然否決了法院的計畫，但法院最終仍與郡政府達成協議，得以擴建辦公廳舍。
法院人員表示，現有的法院建築是1960年代的設計，早已不符合現在刑事審判的需求。新州高等法院法官特爾西(Benjamin Telsey)指出，現在的法院在人犯出庭的動線設計上有很大的問題；他說：「法警押解人犯出庭時，必須經過證人席等一般民眾可以進入的地方。由於在物理空間上太過靠近，等同給被告製造恐嚇證人的機會。」
特爾西法官進一步說明：「而且對於被告而言，過於靠近公眾區也未必是一件好事。1990年代就有一場謀殺案件的被告出庭時，被受害者家屬打了一頓。」
此外，即便不考慮因法院特殊性所附加的必要空間需求，過於擁擠的辦公廳舍也是消防安全的一大隱患。特爾西法官就說：「萬一發生火災，現有廳舍根本無法有效疏人群，對於所有洽公民眾和工作人員都是巨大的威脅。」
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