賓州亞裔男開亞洲超市 非法換180萬元糧食券

在賓州經營超市的亞裔男子陳吉米涉嫌以現金交換價值逾180萬元的糧食券被控罪，面臨最高20年監禁。(Getty Images)

賓州 中部地區檢察官 辦公室表示，40歲的亞裔男子陳吉米(Jimmy Tran，音譯)涉嫌透過他經營的亞洲超市，於2017年1月到2020年8月期間，非法以現金交換價值逾180萬元的糧食券 ；他的不法所得遭當局沒收，且承認所有罪刑，刑責最高可能處以20年有期徒刑併科罰金25萬元。

來自賓州哈里斯堡(Harrisburg)的吉米在當地擁有兩家超市，他被控的刑事罪名包括未經授權使用、取得和持有農業部的糧食券援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)救濟。

賓州中部地區司法部代理州檢察官布蘭德勒(Bruce D. Brandler)表示，在哈里斯堡經營亞洲超市的吉米2017年1月到2020年8月涉嫌透過自己的店鋪，非法提供現金交換糧食券，這些違法使用的糧食券價值逾180萬元。

農業部的SNAP社會福利計畫，只允許使用糧食券來購買食物。

中部地區法院助理檢察官馬爾基奧利(Carlo D. Marchioli)提控的這起案件，由多個政府機關共同調查，包括農業部、督察長辦公室和聯邦調查局(FBI)。

吉米承認所有罪刑，但根據無罪推定原則，任何指控和嫌疑，在法官裁決之前都應視為無罪。

他目前被指控的罪刑依據聯邦法最高可判處20年徒刑，併科罰金25萬元，目前沒有任何認罪協議。

法院文件顯示多數贓款已經被聯邦調查單位沒收，其他相關的贓物包括多張保險契約、兩支勞力士(Rolexes)腕錶和兩支禦博(Hublot)腕錶。