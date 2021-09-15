聯邦艾妲颶風救災補助 增列新澤西州4郡

艾妲颶風重創東北地區，新澤西州有十郡的居民可申請聯邦救災補助。圖為新州曼維爾的居民在水災過後，把水泡壞的家用品堆滿人行道。(美聯社)

艾妲颶風(Hurricane Ida)重創東北地區，白宮日前加碼宣布，新澤西州艾薩克斯郡(Essex)、哈德遜郡(Hudson)、莫塞郡(Mercer)和友聯郡(Union)的居民，都可申請聯邦救災補助。

拜登 總統起初只對新州 博根郡(Bergen)、格羅契斯特郡(Gloucester)、杭特頓郡(Hunterdon)、密德薩克斯(Middlesex)、百賽克郡(Passaic)和薩默塞特郡(Somerset)發出災難聲明。

新州議員代表團趁著拜登7日前往曼維爾市(Manville)視察時，向聯邦急難管理局(FEMA)局長克薇爾(Deanne Criswell)要求，希望能擴大災難聲明的地區範圍；新州民主黨 籍聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)表示，這些擴大的地區將獲得聯邦援助及資源，協助更多居民、家庭和企業重建。

FEMA與新州緊急事務處理辦公室已至新增的四郡巡視，同時還前往尚未列入災難聲明地區的伯靈頓郡(Burlington)、孟莫斯郡(Monmouth)、摩利斯郡(Morris)和沃倫郡(Warren)進行評估。

獲得災難聲明的地區居民和店家可申請聯邦救災補助，包括針對保險沒有給付的財物損失申請低成本貸款，或是房屋修繕及臨時住所的補助金；不只如此，州政府也開放符合資格的地方政府和非營利組織申請聯邦補助，以支付當地一些緊急和修繕的工作費用。

「我們的重建之路即將開始。」新州民主黨籍國會眾議員帕斯利爾(Bill Pascrell Jr.)說：「聯邦救災補助不僅讓我們協助地方政府，家家戶戶也能獲得更多資源。」

如有需要協助的居民或店家可上網至http://www.DisasterAssistance.gov查詢更多資料，或撥打1-800-621-FEMA(3362)洽詢。